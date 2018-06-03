Космонавтов МКС, возвращающихся на Землю, спасатели встретят с черешней

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июн — РИА Новости. Спасатели Центрального военного округа (ЦВО) встретят с черешней космонавтов Международной космической станции, возвращающихся в воскресенье на Землю, сообщает округ.

"Авиационные силы, средства поиска и спасения Центрального военного округа встретят со свежей черешней участников МКС, возвращающихся сегодня на Землю на корабле "Союз-МС-07", — говорится в сообщении.

Посадка спускаемого аппарата транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-07" запланирована в 15.40 мск в 180 километрах юго-восточнее города Жезказган. На землю вернутся участники длительных экспедиций МКС-54/55: космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров, астронавт NASA Скотт Тингл и астронавт JAXA Норишиге Канаи.

Дежурство по посадке спускаемого аппарата организовано в центре боевого управления 14 армии ВВС и ПВО в Екатеринбурге.

Летчики авиабаз Свердловской и Челябинской областей за последние 10 лет участвовали в более чем 50 операциях по обеспечению посадок пилотируемых космических кораблей, эвакуировав свыше 200 космонавтов, в том числе около 100 иностранных, уточняет ЦВО.