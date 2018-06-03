Возвращающийся на Землю экипаж МКС перешел в "Союз МС-07"

КОРОЛЕВ, 3 июн – РИА Новости. Экипаж миссии МКС-54/55 попрощался с остающимися на Международной космической станции космонавтами, перешел в корабль "Союз МС-07" и закрыл люки, передает корреспондент РИА Новости из подмосковного Центра управления полетами (ЦУП), где ведется трансляция с МКС.

В составе возвращающегося экипажа – космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров, астронавт НАСА Скотт Тингл и астронавт Японского космического агентства (JAXA) Норишиге Канаи. Экипаж провел на станции 168 дней. При этом на станции останется экипаж МКС-55/56 в составе россиянина Олега Артемьева и двух американцев – Эндрю Фойстела и Ричарда Арнольда.

После проведения вспомогательных операций и выравнивания давления "Союз МС-07" должен будет отстыковаться от станции в 12.16 мск.

В 14.48 мск двигатели "Союза" включатся на торможение, в 15.17 корабль войдет в атмосферу Земли. После чего экипаж испытает перегрузку около 4G, а в 15.26 будет дана команда на открытие основного парашюта. Ожидается, что спускаемая капсула "Союза МС-06" приземлится в казахстанской степи примерно в 15.41 мск.