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РИА Наука
РИА Наука

"Заметны только вблизи". Как инопланетяне узнают о существовании людей

08:0003.06.2018
(обновлено: 08:31 03.06.2018)
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© Иллюстрация РИА Новости . Depositphotos / elen7475, Depositphotos / georgejmclittleОбитатели другой планеты наблюдают ЗемлюОбитатели другой планеты наблюдают Землю
© Иллюстрация РИА Новости . Depositphotos / elen7475, Depositphotos / georgejmclittle
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Астрономы полагают, что десятая часть из 1010 планет нашей Галактики потенциально обитаемы. Если хотя бы на одной из них есть высокоразвитая цивилизация, то она, как и мы, сканирует космос в поисках братьев по разуму. Какова вероятность, что нас найдут, — в материале РИА Новости.

Внеземная жизнь
© Fotolia / adrenalinapura
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В книге "Вселенная. Жизнь. Разум" советский астроном Иосиф Шкловский описывал мысленный эксперимент, в котором разумные марсиане наблюдают Землю. Ученый доказывал, что они не заметили бы ни сельскохозяйственной деятельности, ни масштабной вырубки лесов, ни огней мегаполисов, ни даже ядерных испытаний. Наличие свободного кислорода в атмосфере подсказало бы марсианам только то, что на планете есть биосфера.

"Сам по себе кислород не свидетельствует однозначно о жизни. В атмосфере должны быть газы, которые вырабатываются в процессе жизнедеятельности", — комментирует РИА Новости Евгений Семенко, старший научный сотрудник Специальной астрофизической обсерватории РАН.

Помимо кислорода, маркерами жизни в атмосфере служат озон, вода, метан и углекислый газ. Причем все одновременно. Марсиане смогли бы их зарегистрировать, отправив на орбиту Земли зонды, но далекая цивилизация, находясь на сходном с нами уровне технического развития, — вряд ли. Во всяком случае, наших инструментов пока недостаточно, чтобы определить, есть ли в принципе атмосфера у Проксима Центавра b — ближайшей к нам экзопланеты, до которой 4,22 световых года.

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Век радио

Шкловский утверждал, что лучший способ узнать о людях — прослушать радиоэфир Земли в метровом диапазоне. В 1960-1970-е, когда он написал свою книгу, эфирное телевидение переживало пик активности. Радиосигнал свободно распространяется в космосе со скоростью света, не поглощается космической пылью, облаками и не рассеивается. Значит, наши телеэфиры сейчас могут посмотреть инопланетяне, находящиеся на расстоянии не далее пятидесяти световых лет от Земли.

В последние десятилетия доля эфирного телевидения сокращается, развивается цифровое вещание, интернет. Электромагнитное излучение, кодирующее сигналы, спрятано в подземные кабели, надежно экранируемые пластиковыми оболочками.

"Со временем, став технически более развитой цивилизацией, для стороннего наблюдателя мы будем менее заметны. Уловить признаки нашей активности можно только вблизи Земли", — поясняет Семенко.

Инопланетные существа
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К примеру, марсиане могли бы поймать мощным радиотелескопом сигнал от мобильного телефона. За пределами Солнечной системы это уже не получится. Если только речь идет не о целенаправленном сигнале.

Впрочем, самые первые послания, которые отправлены к ближайшим потенциально обитаемым звездным системам в рамках проекта SETI по поиску внеземных цивилизаций, не ушли от нас на расстояние больше тридцати световых лет.

Теоретически можно подавать сигналы светом, установив лазерный маяк на Земле или орбите. Современные источники способны сгенерировать луч, который улетит на несколько десятков световых лет. Но он будет слишком слабым по сравнению с Солнцем и, скорее всего, потеряется.

"Выделить сторонний сигнал на фоне свечения родной звезды — задача куда более серьезная, чем кажется на первый взгляд", — отмечает ученый.

Каждую секунду Солнце излучает в сто тысяч раз больше энергии, чем наша цивилизация выработала за всю свою историю. Словом, надежды на то, что братья по разуму обратят внимание на эти оптические маяки, нет.

Земля в иллюминаторе

Размеры аппаратов, отправляемых нами в космос, не превышают нескольких метров. Заметить их можно, лишь оказавшись рядом с ними. Не исключено, что это произойдет с зондами "Пионер" и "Вояджер", покинувшими Солнечную систему и несущими на борту диски с информацией о нашей цивилизации. Только очень нескоро. Если бы они двигались в сторону Проксимы Центавра, то в зону потенциального контакта вошли бы через восемьдесят тысяч лет.

Но может, легче заметить нашу околоземную активность, большую конструкцию МКС, множество спутников и десятки тонн металла на орбите?

День космонавтики
© Иллюстрация РИА Новости . Depositphotos / iakovenko123, Depositphotos / ppl1958
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"Даже с Земли обнаружить этот космический мусор непросто. Этим занимается множество организаций. МКС находится на высоте трехсот километров, ее иногда видно на небе невооруженным глазом. На расстоянии шестьсот километров мы наблюдаем в телескоп только крупные объекты, и только зная их местоположение. Зафиксировать объекты на удалении тридцать тысяч километров, на геостационарной орбите, способны лишь большие телескопы. Чтобы разглядеть что-то на орбите, надо быть поблизости", — уточняет Евгений Семенко.

На расстоянии 5,9 миллиарда километров, что в тысячу раз меньше светового года, Земля — едва различимая, бледная голубая точка на фоне космоса. Такой ее увидел аппарат "Вояджер-1" и передал изображение нам.

Больше шансов обнаружить крупное астроинженерное сооружение в космосе, такое как сфера Дайсона. Эта конструкция, собирающая энергию звезды и сравнимая по размеру с радиусом земной орбиты, теоретически должна быть мощным источником инфракрасного излучения. Однако уровень нашей цивилизации пока не позволяет приступить к проектам подобного масштаба. Попытки SETI выявить что-то, похожее на сферу Дайсона, в ближайших к нам районах космоса не увенчались успехом.

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Время имеет значение

Евгений Семенко предлагает мысленный эксперимент. Мы активно пытаемся установить внеземной контакт и посылаем радиосигналы. Они должны быть простыми, чтобы инопланетяне легко их расшифровали. Допустим, сигналы принимает некая цивилизация на расстоянии ста световых лет от нас, быстро расшифровывает и посылает ответ. Мы получаем его через сто лет. Значит, всего на Земле пройдет двести лет.

"Что станет за это время с нашим обществом? Есть вероятность, что нас не будет, — накопленного оружия достаточно для уничтожения всего живого", — говорит ученый.

Контакт не состоится и в том случае, если наши потомки деградируют.

Антенна 64-метрового радиотелескопа Паркс в Австралии
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"Тогда им придется пройти всю цепочку от умения регистрировать сигнал до его расшифровки. Это может потребовать десятки или сотни лет. На данном этапе понятно, что главная задача любой цивилизации — передать знания следующим поколениям с наибольшей эффективностью", — рассуждает астроном.

Другой путь развития — достичь предела насыщения, когда люди заживут настолько хорошо, что им не захочется вступать в контакт.

"Через двести лет это вполне вероятно. Мы сейчас наблюдаем, как человечество выходит на некую стабильную линию развития", — говорит он.

Допустим, именно такая самодостаточная цивилизация перехватит наш сигнал. Мы ее не заинтересуем, и нам не ответят.

Формула вероятности

Какова вообще вероятность того, что иная цивилизация ищет контакта? Оказывается, это можно вычислить — по формуле, предложенной американским астрономом Френком Дрейком в 1961 году. В ней несколько переменных, одна из них — усредненное время, на протяжении которого разумные существа активно ищут контакта с помощью различных средств. И этот показатель может быть совсем небольшим. Те же сто-двести лет, после чего цивилизация либо выйдет на более высокий уровень развития, либо деградирует.

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По словам Семенко, по самой пессимистической оценке, контакта с нами ищут 0,000125 цивилизаций. Оптимисты дают другой результат — пять тысяч. Это если время жизни технологически развитой цивилизации в формуле Дрейка порядка ста тысяч лет.

"Нам остается только слушать космос и отправлять послания. Даже с учетом ничтожно малой вероятности надо продолжать искать себе подобных, потому что это помогает понять, кто мы есть, каковы истинные ценности цивилизации, каково наше место во Вселенной. А заодно мы развиваем технологии, что хоть и с запозданием, но меняет жизнь каждого из нас", — заключает Евгений Семенко.

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