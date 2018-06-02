Рогозин сообщил о назначении нового и.о. гендиректора ЦЭНКИ

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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что обязанности генерального директора Центра по эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) будет исполнять директор ГКНПЦ имени Хруничева Андрей Охлопков.

В четверг ЦЭНКИ подтвердил информацию об увольнении гендиректора Рано Джураевой.

"Директор Дирекции координации производства ГКНПЦ им. М.В. Хруничева Андрей Васильевич Охлопков с сегодняшнего дня будет исполнять обязанности генерального директора Центра по эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры", — написал Рогозин в Twitter.