Рогозин сообщил о назначении нового и.о. гендиректора ЦЭНКИ

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что обязанности генерального директора Центра по эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) будет исполнять директор ГКНПЦ имени Хруничева Андрей Охлопков.
"Директор Дирекции координации производства ГКНПЦ им. М.В. Хруничева Андрей Васильевич Охлопков с сегодняшнего дня будет исполнять обязанности генерального директора Центра по эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры", — написал Рогозин в Twitter.