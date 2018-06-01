Российский космонавт передал командование МКС астронавту NASA

МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Российский космонавт Антон Шкаплеров передал командование международной космической станцией американцу Эндрю Фойстелу, трансляция церемонии передачи символических ключей идет на канале NASA TV.

Антон Шкаплеров вместе со своими коллегами по миссии МКС-54/55 американцем Скоттом Тинглом и японцем Норишиге Канаи готовится к возвращению на Землю. Отстыковка их корабля "Союз МС-07" от станции запланирована на 12.16 мск 3 июня. Посадка корабля в степи Казахстана ожидается в 15.40 мск.

Шкаплеров поблагодарил остающихся на станции "космических братьев" за дружбу и помощь, оказанную ему во время совместного пребывания на МКС. В ответ Фойстел подарил ему символ экипажа МКС-55/56 — монету, подписанную тремя космонавтами.

Эндрю Фойстел прибыл на МКС вместе с другим американцем Ричардом Арнольдом и россиянином Олегом Артемьевым 24 марта 2018 года. Перед своим возвращением на Землю он передаст командование МКС астронавту Европейского космического агентства (ESA) немцу Александеру Герсту. Герст должен прибыть на станцию на корабле "Союз МС-09" с российским космонавтом Сергеем Прокопьевым и астронавтом NASA Сереной Ауньон.

Шкаплеров во время своей экспедиции проголосовал на выборах президента России прямо с борта МКС. Кроме того, он вместе с Олегом Артемьевым развернул на МКС знамя Победы 9 мая 2018 года.

Также Шкаплеров вместе с другим россиянином Александром Мисуркиным установил 3 февраля 2018 года рекорд по продолжительности работы в открытом космосе среди российских космонавтов — 8 часов 13 минут.