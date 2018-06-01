Российский космонавт передал командование МКС астронавту NASA

МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Российский космонавт Антон Шкаплеров передал командование международной космической станцией американцу Эндрю Фойстелу, трансляция церемонии передачи символических ключей идет на канале NASA TV.
Шкаплеров поблагодарил остающихся на станции "космических братьев" за дружбу и помощь, оказанную ему во время совместного пребывания на МКС. В ответ Фойстел подарил ему символ экипажа МКС-55/56 — монету, подписанную тремя космонавтами.
Эндрю Фойстел прибыл на МКС вместе с другим американцем Ричардом Арнольдом и россиянином Олегом Артемьевым 24 марта 2018 года. Перед своим возвращением на Землю он передаст командование МКС астронавту Европейского космического агентства (ESA) немцу Александеру Герсту. Герст должен прибыть на станцию на корабле "Союз МС-09" с российским космонавтом Сергеем Прокопьевым и астронавтом NASA Сереной Ауньон.
Также Шкаплеров вместе с другим россиянином Александром Мисуркиным установил 3 февраля 2018 года рекорд по продолжительности работы в открытом космосе среди российских космонавтов — 8 часов 13 минут.