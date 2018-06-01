Ученые нашли тело ребенка внутри древнеегипетской мумии "сокола"

МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Загадочная мумия сокола возрастом в две тысячи лет, найденная в начале 20 века в Египте, скрывает в себе не тело птицы, а мертворожденного мальчика, страдавшего от анэнцефалии, "отсутствия мозга", сообщает онлайн-портал LiveScience.

"Рождение и смерть подобного ребенка, скорее всего, было страшной трагедией для его семьи. Возможно, что его странный внешний вид побудил родителей этого мальчика или каких-то других людей мумифицировать его и превратить его в талисман", — заявил Эндрю Нельсон (Andrew Nelson) из университета Западного Онтарио в Лондоне (Канада).

По текущим представлениям ученых, древние египтяне научились делать мумии примерно 4 тысячи лет назад, создав бальзамирующий состав из камеди фисташкового дерева, животных жиров, пчелиного воска, масла из морских губок, а также смол и экстрактов из коры мирта и многих других растений.

Как правило, в гробницах египетских фараонов можно встретить не только останки самих правителей, но и мумии их любимых животных, в том числе крокодилов, а также жен, врагов и даже запасы забальзамированной еды. Относительно недавно ученые выяснили, что египтяне "готовили" мясо для загробного путешествия к "Полям камыша" таким же образом, что и его предполагаемых потребителей, а также нашли целые кладбища с миллионами мумий животных.

Часть этих мумий, как рассказывает Нельсон, играла важную роль в религиозной жизни древних египтян – они использовались вместо статуэток различных богов и других ритуальных объектов, необходимых для отправки их хозяев в загробный мир и прочих метафизических действий.

Примером этого долгое время служила мумия сокола, хранившаяся в музее британского города Мейдстоун с 1925 года, когда ее туда передал один из частных коллекционеров древнеегипетских ценностей. По его словам, ее нашли в одной из древнеегипетских гробниц, построенных во времена владычества династии Птолемеев, где она была захоронена примерно в 3 веке до нашей эры.

Долгое время в ее "птичьем" происхождении никто не сомневался, однако два года назад ситуация поменялась, когда сотрудники начали сканировать все мумии, хранившиеся в их запасниках. К большому удивлению историков, останки "сокола" скрывали в себе что-то, что было совершенно непохожим на тело птицы.

Открыв эту аномалию, работники музея связались с Нельсоном и его коллегами, специалистами в области компьютерной микротомографии. Ученые просветили мумию при помощи сканера и смогли увидеть даже самые мельчайшие ее детали, которые рассказали им о том, кто на самом деле был погребен под слоем позолоченного папируса и тканей.

Внутри ее "савана" команда Нельсона нашла тело недоношенного ребенка, умершего примерно на 26-28 неделе после зачатия. Причина его смерти была очень простой – он страдал от анэнцефалии, полного отсутствия мозга. Сегодня подобные генетические дефекты поражают каждого 10 тысячного младенца, подавляющее большинство которых гибнет еще до рождения.

Необычный облик таких мертворожденных детей, как предполагают ученые, заставлял древних египтян считать, что они обладали потусторонними силами и магическими свойствами. По этой причине, как считает Нельсон, тело мальчика было мумифицировано и превращено в талисман.

С другой стороны, древние египтяне верили в то, что душа зарождается еще внутри утробы матери, и поэтому вполне возможно и то, что родители решили отправить ребенка в загробный мир со всеми возможными почестями. В пользу этого говорит то, что руки его были сложены таким же образом, как и у "взрослых" мумий, а также богатые украшения, знаки бога Осириса, царя мира мертвых, и сандалии, нарисованные там, где располагались ноги ребенка.