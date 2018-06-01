Опиаты виновны в 20% смертей молодых американцев, заявляют ученые

МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Пятая часть молодых американцев, расстающихся с жизнью в 25-35 лет, теряет ее из-за передозировок или отравления героином, фентанилом и прочими опиатами, заявляют ученые в статье, опубликованной в журнале JAMA Network Open.
В последние десять лет социальные активисты, а затем и политики самого высокого ранга, начали говорить о появлении новой эпидемии наркомании на территории США. Она возникла, как считают сегодня некоторые исследователи, из-за практически бесконтрольного распространения оксикодона и других обезболивающих на базе опиатов, которые доктора, при пособничестве производящих их фармакомпаний, выписывали всем пациентам с хроническими болями.
Когда эту тенденцию заметили регулирующие органы, оборот наркотических обезболивающих был ограничен, что привело к тому, что любители подобных таблеток переключились на их "уличные" аналоги – героин, морфин, и различные синтетические опиаты. Это только усугубило ситуацию и привело к резкому росту числа смертей от передозировок. Только за последние десять лет от них умерло более 500 тысяч американцев.
Гомес и ее коллеги выяснили, что сильнее всего эта наркотическая эпидемия ударила по самому молодому поколению в США, проанализировав статистику по причинам смертей людей, умерших в промежутке между 2001 и 2016 годами.
Как и прошлые исследования, этот анализ показал, что число смертей, связанных с опиатами, выросло примерно в три раза за последние 15 лет. Сегодня каждый 65-тый американец погибает от передозировки героином или прочими тяжелыми наркотиками. В прошлом году наркотики обогнали по числу жертв такие серьезные болезни, как ВИЧ, пневмония и гипертония.
Сильнее всего эта эпидемия затронула самых молодых жителей США, число жертв наркотиков среди которых выросло с 4% в 2001 году до 20% в 2016 году. В общей сложности, только за позапрошлый год они потеряли свыше 1,6 миллиона лет жизни, и этот показатель, как ожидают ученые, будет только расти в последующие годы, если власти не будут предпринимать координированных мер по борьбе с опиатами.