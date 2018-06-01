Опиаты виновны в 20% смертей молодых американцев, заявляют ученые

МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Пятая часть молодых американцев, расстающихся с жизнью в 25-35 лет, теряет ее из-за передозировок или отравления героином, фентанилом и прочими опиатами, заявляют ученые в статье, опубликованной в журнале JAMA Network Open.

"Несмотря на то, какое внимание сегодня уделяется проблеме опиатов, они наносят все более катастрофические удары по жизни общества, особенно по его самой молодой части. Если мы не выработаем комплексный, мультидисциплинарный подход для борьбы с ними, этот кризис будет влиять на жизнь США на протяжении многих поколений", — заявила Тара Гомес (Tara Gomes), нарколог из университета Торонто (Канада).

В последние десять лет социальные активисты, а затем и политики самого высокого ранга, начали говорить о появлении новой эпидемии наркомании на территории США. Она возникла, как считают сегодня некоторые исследователи, из-за практически бесконтрольного распространения оксикодона и других обезболивающих на базе опиатов, которые доктора, при пособничестве производящих их фармакомпаний, выписывали всем пациентам с хроническими болями.

Когда эту тенденцию заметили регулирующие органы, оборот наркотических обезболивающих был ограничен, что привело к тому, что любители подобных таблеток переключились на их "уличные" аналоги – героин, морфин, и различные синтетические опиаты. Это только усугубило ситуацию и привело к резкому росту числа смертей от передозировок. Только за последние десять лет от них умерло более 500 тысяч американцев.

Гомес и ее коллеги выяснили, что сильнее всего эта наркотическая эпидемия ударила по самому молодому поколению в США, проанализировав статистику по причинам смертей людей, умерших в промежутке между 2001 и 2016 годами.

Как и прошлые исследования, этот анализ показал, что число смертей, связанных с опиатами, выросло примерно в три раза за последние 15 лет. Сегодня каждый 65-тый американец погибает от передозировки героином или прочими тяжелыми наркотиками. В прошлом году наркотики обогнали по числу жертв такие серьезные болезни, как ВИЧ, пневмония и гипертония.

Сильнее всего эта эпидемия затронула самых молодых жителей США, число жертв наркотиков среди которых выросло с 4% в 2001 году до 20% в 2016 году. В общей сложности, только за позапрошлый год они потеряли свыше 1,6 миллиона лет жизни, и этот показатель, как ожидают ученые, будет только расти в последующие годы, если власти не будут предпринимать координированных мер по борьбе с опиатами.