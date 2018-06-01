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РИА Наука
РИА Наука

Астрономы нашли на Плутоне "дюны" из метанового песка

13:3001.06.2018
05080
© NASA / SwRI/JHUAPLЧешуйки и дюны на поверхности сердца ПлутонаЧешуйки и дюны на поверхности сердца Плутона
© NASA / SwRI/JHUAPL
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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Научная команда зонда New Horizons обнаружила новую форму рельефа на Плутоне, которая в очередной раз роднит его с "настоящими" планетами – барханы и дюны, сложенные из метанового песка. Их фотографии были опубликованы в журнале Science.

Мечи на поверхности Плутона
© NASA/JHUAPL/SwRI
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"Открытие дюн на Плутоне говорит о том, что подобные структуры могут возникать благодаря сублимации даже на тех мирах, которые имеют чрезвычайно разреженную атмосферу. И если дюны и связанные с ними ветра существуют на Плутоне, то какие сложные формы рельефа мы найдем на Ио или Тритоне, чьи атмосферы заметно плотнее?", — комментирует открытие Александр Хейс (Alexander Hayes), планетолог из Корнеллского университета (США).

В середине июля 2015 года он прибыл в систему Плутона, пролетев всего в 13 тысячах километров от карликовой планеты и получив массу детальнейших фотографий его поверхности и его спутников. На этих снимках человечество впервые увидело знаменитое "сердце" Плутона, равнину Спутника, а также следы своеобразных ледяных рек и вулканов.

Эти снимки и данные навсегда перевернули наши представления о Плутоне – он оказался чрезвычайно сложным и "живым" миром, чья поверхность постоянно обновляется и меняется, и он не является не безжизненной ледышкой на краю Солнечной системы, как считали ученые ранее.

Алан Стерн (Alan Stern), руководитель миссии New Horizons, и его команда открыли еще одну типично "земную" черту рельефа на Плутоне – дюны и барханы – анализируя снимки, полученные камерами зонда при пролете над равниной Спутника.

Алан Стерн в момент открытия ледяных рек на Плутоне
© NASA/SWRI/JHUAPL
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Внимание ученых привлекли необычные структуры, похожие на набор темных и светлых полос, покрывавшие некоторые части самых светлых регионов "сердца Плутона", похожих по форме на гигантские чешуйки. Эти структуры, как недавно обнаружили ученые, представляют собой потоки "кипящего" азотного льда, постоянно всплывающего и погружающегося в недра планеты.

Темные и светлые полосы, покрывавшие эти чешуйки, имели необычно "правильную" и одинаковую форму, располагаясь на примерно равном расстоянии друг от друга. Аналогичным образом, как заметили Стерн и его коллеги, устроены дюны на Земле, Марсе и Титане.

© NASA / SwRI/JHUAPLДюны, открытые на поверхности Плутона зондом New Horizons
© NASA / SwRI/JHUAPL
Дюны, открытые на поверхности Плутона зондом New Horizons

Их обнаружение на Плутоне стало большой неожиданностью для планетологов. Раньше ученые считали, что они не могут существовать на его поверхности из-за того, что плутонианские ветра будут слишком слабыми для того, чтобы они могли переносить частички "песка" из замороженного азота или углеводородов.  

Реальность говорит об обратном – научной команде New Horizons удалось найти 357 подобных структур на поверхности равнины Спутника, некоторые из которых протянулись на внушительные 75 километров.

Водяные льдины на поверхности азотного сердца Плутона
© NASA / JHUAPL/SwRI
New Horizons сфотографировал водные "льдины" на сердце Плутона

Изучив их структуру, планетологи смогли понять, из чего они состоят и в каких условиях они могли возникнуть. Как пишут Стерн и его коллеги, эти дюны состоят из зерен метанового "песка" диаметром в несколько сотен микрометров.

Они движутся по поверхности Плутона благодаря постоянному испарению азотного льда, покрывающего поверхность чешуек. Эти газообразные выбросы постоянно "подбрасывают" в воздух гранулы песка и помогают слабым ветрам Плутона перенести их на новые территории. Аналогичным образом, как считают Стерн и его коллеги, дюны могут возникать и на других ледяных мирах.

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