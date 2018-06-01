Астрономы нашли на Плутоне "дюны" из метанового песка

МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Научная команда зонда New Horizons обнаружила новую форму рельефа на Плутоне, которая в очередной раз роднит его с "настоящими" планетами – барханы и дюны, сложенные из метанового песка. Их фотографии были опубликованы в журнале Science.

"Открытие дюн на Плутоне говорит о том, что подобные структуры могут возникать благодаря сублимации даже на тех мирах, которые имеют чрезвычайно разреженную атмосферу. И если дюны и связанные с ними ветра существуют на Плутоне, то какие сложные формы рельефа мы найдем на Ио или Тритоне, чьи атмосферы заметно плотнее?", — комментирует открытие Александр Хейс (Alexander Hayes), планетолог из Корнеллского университета (США).

В середине июля 2015 года он прибыл в систему Плутона, пролетев всего в 13 тысячах километров от карликовой планеты и получив массу детальнейших фотографий его поверхности и его спутников. На этих снимках человечество впервые увидело знаменитое "сердце" Плутона, равнину Спутника, а также следы своеобразных ледяных рек и вулканов.

Эти снимки и данные навсегда перевернули наши представления о Плутоне – он оказался чрезвычайно сложным и "живым" миром, чья поверхность постоянно обновляется и меняется, и он не является не безжизненной ледышкой на краю Солнечной системы, как считали ученые ранее.

Алан Стерн (Alan Stern), руководитель миссии New Horizons, и его команда открыли еще одну типично "земную" черту рельефа на Плутоне – дюны и барханы – анализируя снимки, полученные камерами зонда при пролете над равниной Спутника.

Внимание ученых привлекли необычные структуры, похожие на набор темных и светлых полос, покрывавшие некоторые части самых светлых регионов "сердца Плутона", похожих по форме на гигантские чешуйки. Эти структуры, как недавно обнаружили ученые, представляют собой потоки "кипящего" азотного льда, постоянно всплывающего и погружающегося в недра планеты.

Темные и светлые полосы, покрывавшие эти чешуйки, имели необычно "правильную" и одинаковую форму, располагаясь на примерно равном расстоянии друг от друга. Аналогичным образом, как заметили Стерн и его коллеги, устроены дюны на Земле, Марсе и Титане.

© NASA / SwRI/JHUAPL Дюны, открытые на поверхности Плутона зондом New Horizons © NASA / SwRI/JHUAPL Дюны, открытые на поверхности Плутона зондом New Horizons

Их обнаружение на Плутоне стало большой неожиданностью для планетологов. Раньше ученые считали, что они не могут существовать на его поверхности из-за того, что плутонианские ветра будут слишком слабыми для того, чтобы они могли переносить частички "песка" из замороженного азота или углеводородов.

Реальность говорит об обратном – научной команде New Horizons удалось найти 357 подобных структур на поверхности равнины Спутника, некоторые из которых протянулись на внушительные 75 километров.

Изучив их структуру, планетологи смогли понять, из чего они состоят и в каких условиях они могли возникнуть. Как пишут Стерн и его коллеги, эти дюны состоят из зерен метанового "песка" диаметром в несколько сотен микрометров.

Они движутся по поверхности Плутона благодаря постоянному испарению азотного льда, покрывающего поверхность чешуек. Эти газообразные выбросы постоянно "подбрасывают" в воздух гранулы песка и помогают слабым ветрам Плутона перенести их на новые территории. Аналогичным образом, как считают Стерн и его коллеги, дюны могут возникать и на других ледяных мирах.