В Японии создали робота с живыми мышцами

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Исследователи из Токийского университета создали биогибридного робота, созданного на основе живой мышечной ткани крысы и каркаса из металла и пластика. Устройство имитирует движения человеческого пальца, оно способно перемещать небольшие предметы, сгибаясь в суставе, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Science Robotics.

Мускулы робота сокращаются, когда на них подается электрический ток. Чтобы искусственный палец двигался так же, как человеческий, инженеры воспроизвели работу парных мышц — агонистов и антагонистов. Когда один из мускулов, входящих в пару, сокращается, другой расслабляется.

Материалом для мускулов робота стали тонкие гидрогелевые пластинки, покрытые миобластами крысы — молодыми мышечными клетками, из которых впоследствии развивается поперечнополосатая мышечная ткань.

Сустав нового робота может сгибаться почти на 90 градусов, это позволяет выполнять сравнительно сложные задачи. Сейчас робот способен приподнимать предметы и перемещать их.

Тем не менее, у живой ткани есть определенные ограничения: например, устройство может работать только в воде, потому что при постоянном движении мышца быстро изнашивается. Сейчас срок жизни искусственного мускула составляет не больше недели.