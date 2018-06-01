В ДВФУ разработали новый магнитный стимулятор мозга

ВЛАДИВОСТОК, 1 июн — РИА Новости. Новый магнитный стимулятор мозга, разработанный в Дальневосточном федеральном университете, позволяет восстанавливать утраченные функции, тренировать и развивать нейроресурсы, сообщает пресс-служба вуза.
По словам разработчика проекта, доцента департамента фундаментальной медицины ДВФУ Бориса Юнга, новый стимулятор представляет собой шлем, внутри которого расположена техническая база. Существующие сегодня аппараты для стимуляции коры головного мозга с помощью коротких магнитных импульсов не позволяют воздействовать на глубокие структуры, имеют много противопоказаний и побочных эффектов.
"Главное отличие от аналогов — безопасность и точность. Параметры стимуляции соизмеримы с естественными параметрами магнитного поля Земли и не превышают нормы СанПиН, уровень электромагнитных помех значительно ниже. К тому же новый метод позволяет воздействовать на глубокие структуры головного мозга с точностью до 1,5 миллиметра", — рассказал Юнг.
Ученый ДВФУ уже получил на свое изобретение три патента. На следующем этапе планируется создать прототип стимулятора, ведутся переговоры с одним из заводов Дальнего Востока по производству аппаратов. Ориентировочная рыночная стоимость нового устройства будет в семь-девять раз ниже мировых аналогов.