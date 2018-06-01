Вампиры вокруг: какие животные питаются кровью

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости, Альфия Еникеева. В природе немало животных, сосущих кровь, — к млекопитающим присасываются комары и бабочки, некоторые виды рыб и птиц предпочитают себе подобных. Среди теплокровных вампиризм замечен только у летучих мышей. РИА Новости рассказывает о настоящих кровопийцах и разбирается, встречаются ли такие среди людей.

Все ради потомства

Для самок комаров (Culicidae) человеческая кровь — любимое лакомство и источник белка, необходимого для созревания яйцеклеток. Чем больше крови выпьет самка, тем многочисленнее и здоровее ее потомство.

Самка откладывает каждые два-три дня по три сотни яиц. "Строительного материала" надо много, поэтому комариха постоянно ищет добычу. Она может учуять ее за несколько километров — по запаху молочной кислоты, содержащейся в поте, по выдыхаемому углекислому газу и тепловому излучению тела.

Перед тем как присосаться, самка смачивает место укуса слюной, обезболивающей его и не позволяющей крови свертываться. Именно слюна вызывает впоследствии раздражение и зуд, с ней человеку передаются тяжелые инфекционные заболевания — малярия, желтая лихорадка, вирус Зика.

© CC BY 2.0 / John Tann Кровь пьют только самки комаров, самцы питаются нектаром растений © CC BY 2.0 / John Tann Кровь пьют только самки комаров, самцы питаются нектаром растений

Самцы комаров кровь не пьют, они питаются только нектаром растений.

Кровопийцы поневоле

Сибирские ночные мотыльки (Calyptra thalictri), обитающие в Сибири и на Дальнем Востоке, тоже преимущественно вегетарианцы. В их рационе преобладают соки ягод и фруктов: малины, персиков, винограда. Но некоторые особи могут внезапно изменить диету и перейти на кровь млекопитающих, в том числе человека.

Ученые предполагают, что причина в недоразвитости сенсилл — небольших чувствительных отростков на усиках насекомых, отвечающих за обоняние. Мотыльки плохо различают запахи животных, поэтому неподвижный человеческий палец они "пробуют на вкус". А однажды испив крови, уже не в состоянии отказаться, ведь она намного питательнее фруктового сока.

© CC BY-SA 2.0 / Ilia Ustyantsev Сибирские ночные мотыльки питаются в основном соками ягод и фруктов, но иногда в их рацион входит человеческая кровь © CC BY-SA 2.0 / Ilia Ustyantsev Сибирские ночные мотыльки питаются в основном соками ягод и фруктов, но иногда в их рацион входит человеческая кровь

Рыба-вампир

Маленький прозрачный сомик кандиру (Vandellia cirrhosa) живет в реках Амазонии и питается только кровью более крупных рыб, заплывая к ним в жабры и прокусывая кровеносные сосуды. За минуту он утоляет голод и уплывает в поисках новой жертвы, которую вычисляет по запаху аммиака, выделяемого из жабр при дыхании.

Именно это обстоятельство превратило безобидного для человека эктопаразита в "бразильского вампира", которого очень боятся местные жители. Среди индейцев живуч миф, что кандиру, чувствительный к содержанию аммиака в воде, способен проникнуть во влагалище, анальное отверстие, уретру, откуда достать его можно только хирургическим путем. Однако никаких достоверных свидетельств этого нет.

В поисках воды

Остроклювый земляной вьюрок (Geospiza difficilis septentrionalis), обитающий на Галапагосских островах, — небольшая певчая птичка весом около двадцати граммов. Она пьет кровь крупных пернатых — голубоногой (Sula nebouxii) и насканской (Sula granti) олуши.

Вьюрок опускается на спину жертвы, прокалывает острым клювом кожу в районе хвостовых перьев и глотает сочащуюся из раны кровь. Считается, что так птички решают проблему дефицита пресной воды на островах.

© CC BY-NC 2.0 / Charles Davies Остроклювый земляной вьюрок пьет кровь крупных морских птиц © CC BY-NC 2.0 / Charles Davies Остроклювый земляной вьюрок пьет кровь крупных морских птиц

Интересно, что олуши почти не сопротивляются кровопийце, ведь вьюрок приносит им пользу — выклевывает из птичьих перьев паразитов.

Вампиры-альтруисты

Птичья кровь — важный пункт и в меню мохноногих вампиров (Diphylla ecaudata), летучих мышей, обитающих в Центральной и Южной Америке. Однако их близкие родственники — вампир обыкновенный (Desmodus rotundus) и белокрылый вампир (Diaemus youngi) — предпочитают кровь позвоночных животных, в том числе и человека.

Из-за низкого содержания углеводов в организме мыши-вампиры вынуждены питаться обильно и часто. Особь, голодавшая три дня, потеряет четверть веса и, скорее всего, погибнет от истощения. Поэтому летучие мыши одного гнездовья делятся друг с другом — срыгивают кровяные сгустки в пасть собратьев, не способных охотиться.

© CC BY-SA / Uwe Schmidt Вампировые летучие мыши, питающиеся кровью позвоночных животных, делятся излишками добытой еды друг с другом © CC BY-SA / Uwe Schmidt Вампировые летучие мыши, питающиеся кровью позвоночных животных, делятся излишками добытой еды друг с другом

Вампиры среди людей

Настоящие гематофаги, то есть те, кто питается кровью позвоночных животных, встречаются и среди людей. Но это состояние всегда связано с психическими расстройствами. Наиболее известное — синдром Ренфилда, так называемый клинический вампиризм. Страдают им чаще всего мужчины. Они испытывают неконтролируемое желание пить кровь млекопитающих, включая человека.

В средневековых легендах Центральной Европы часто фигурируют люди-вампиры. Считается, что все эти легенды связаны со страхом перед больными, страдающими редким генетическим заболеванием — порфирией. Проблемы с синтезом гемоглобина (красных кровяных телец) у таких людей нарушают пигментный обмен в крови и тканях.

Кожа у них тонкая и бледная, зубы красноватые или красновато-коричневые. Они избегают солнечного света, способного нанести им сильные ожоги, и не едят чеснок, так как содержащиеся в нем органические сульфиды могут спровоцировать приступ болезни.