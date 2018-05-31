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РИА Наука
РИА Наука

Математики назвали победителя чемпионата мира по футболу

17:3431.05.2018
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© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкФутбол. Чемпионат мира - 2014. Матч Бразилия - ХорватияФутбол. Чемпионат мира - 2014. Матч Бразилия - Хорватия
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Бразилия станет победителем чемпионата мира по футболу в России, а сборная нашей страны выйдет из группы с вероятностью примерно в 65%, заявляют ученые из университета Инсбрука.

Капитан женской сборной по футболу Канады Кристин Синклер играет головой в матче против команды Нигерии на ЧМ в Германии
© REUTERS / Tobias Schwarz
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"У Бразилии максимально высокие шансы на победу – вероятность ее чемпионства составляет около 16,6%. За ней следует Германия – она победит с вероятностью в 15,8%, и еще две команды, Испания и Франция, могут стать первыми с шансом в 12%. Наиболее вероятный финал – встреча Бразилии и Германии", — пишут ученые из университета Инсбрука (Австрия).

Вероятность исхода того или иного события, к примеру войн, гладиаторских поединков или сбора урожая, интересует людей еще со времен появления цивилизации. Помимо религиозных лидеров и шаманов, эту задачу давно пытаются решить математики и экономисты, специализирующиеся на изучении теории вероятностей, а также сотрудники букмекерских контор.

Кристоф Ляйтнер (Christoph Leitner) и Ахим Цайляйс (Achim Zeileis), экономисты из университета Инсбрука, примерили на себя роль осьминога Пауля и попытались предсказать результаты чемпионата мира по футболу, который начнется буквально через две недели в России, собрав данные из 26 ведущих букмекерских фирм мира.

В эти данные входили не только коэффициенты на победы команд в индивидуальных играх и во всем чемпионате в целом, но и индивидуальные пари и "частные" ставки на победу сборных, которые заключали отдельные люди на двух онлайн-платформах, посвященных подобным "конкурсам".

Теннисист Андре Агасси
© AFP PHOTO/Timothy A. CLARY
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Объединив и усреднив эти данные, ученые пришли к выводу, что круг потенциальных чемпионов мира фактически не поменялся со времен ЧМ-2014 – помимо Бразилии, Германии, Испании и Франции, на это так же претендуют Бельгия и Аргентина, чьи шансы на победу составляют 8% и 7%. Вероятность выигрыша всех остальных команд заметно ниже 5%.

Россия в прогнозах австрийских экономистов находится в первой половине таблицы, занимая 12 место, уступая Хорватии и Португалии, но обгоняя Польшу, Данию и Мексику. Самой слабой командой чемпионата станет Панама, а за ней следуют Саудовская Аравия, Тунис и Иран.

В групповом этапе, как предсказывают ученые, наша команда скорее всего займет второе место, уступив первую позицию Уругваю. Вероятность на ее выход в первый раунд плей-офф достаточно высока – она превышает 65%, что выше, чем аналогичный показатель для Хорватии, Мексики, Польши и других сборных с сопоставимой силой.

Участница во время проведения фестиваля фитнеса. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Что интересно, в целом букмекеры не верят в возможные успехи сборной России, выставляя на нее более высокие коэффициенты, чем на другие команды, и завышают шансы некоторых других команд, таких как сборная Египта. Как предполагают ученые, это связано с тем, что в нашей команде нет звезд мирового масштаба, а в сборной Египта и в других коллективах они есть.

Как подчеркивают сами ученые, их прогнозы не являются рекомендациями для ставок и не гарантируют того, что в турнире обязательно победит Бразилия или любая другая команда из "большой шестерки" – вероятность обратного исхода гораздо выше. Поэтому они просто советуют смотреть чемпионат и наслаждаться игрой, а не переживать за свои ставки.

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РИА Наука
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Популярные комментарииВсе комментарии
Иштван Иванович
Да.... глубокий анализ "ученых".
Россия №1 - во всём. Но футбол наверное не наше(((.
17:39
31.05.2018
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