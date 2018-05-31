Космонавты на МКС сыграли в футбол официальным мячом ЧМ-2018

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Российские космонавты Антон Шкаплеров и бортинженер Олег Артемьев сыграли в футбол на борту МКС мячом Telstar-18, который вернется на Землю 3 июня и откроет чемпионат мира по футболу в России.

Видео размещено на YouTube на канале Roscosmos Media Store

Космонавты, облаченные в футболки с логотипами ЧМ-2018, обмениваются пассами на фоне российского флага, ролик также снимался на панорамные камеры RT360.

Россия готовится к самому главному футбольному событию четырехлетия — Чемпионату мира по футболу ФИФА 2018 в России, который пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Калининграде, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Казани, Самаре, Саранске, Сочи и Ростове-на-Дону.

Как отмечается в релизе госкорпорации, "Роскосмос" вместе со всей Россией ждет старта этого грандиозного праздника и представляет подборку фотографий из космоса всех двенадцати стадионов, на которых будут проводиться игры мирового первенства. Девять из них были построены "с нуля", два прошли серьезную реконструкцию, а сочинский стадион "Фишт" уже использовался на Олимпиаде-2014.