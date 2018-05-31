Появление синего кита в Красном море озадачило египетских экологов

КАИР, 31 мая — РИА Новости. Министерство экологии Египта впервые за историю наблюдений зафиксировало появление синего кита в Красном море в районе залива Акаба. Об этом говорится в информационном сообщении ведомства.

Министр экологии Халед Фахми распорядился отслеживать и фиксировать передвижения кита.

В министерстве подчеркнули, что Красное море не является обычной средой обитания этого млекопитающего. "Специалисты попытаются выяснить, что привело кита в воды Красного моря", — отмечается в документе.

При этом экологи заверяют, что появление кита вблизи египетского побережья не представляет угрозы, однако приближаться к нему слишком близко не стоит. "Этот вид не является хищным, он не представляет угрозу и не нападает на людей, но предпочтительнее все-таки держаться на расстоянии", — говорится в сообщении.

В министерстве пояснили, что речь идет о виде, который может достигать 24 метров в длину.