МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Сотрудники химического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова создали пористый гель, способный изменять свои оптические свойства в присутствии взрывчатки, говорится в сообщении вуза в четверг.

"Высокоэнергетические ароматические соединения очень часто используются как основа взрывчатых веществ, поэтому анализаторы на основе синтезированного геля смогут детектировать взрывчатые вещества, реагируя на присутствие толуола или других ароматических соединений", — отмечается в сообщении.

Созданные сотрудниками кафедры общей химии под руководством профессора, доктора химических наук Леонида Кустова вещества относятся к классу гибридных наноматериалов – металл-органических гелей, имеющих сложную пористую структуру. Синтезируют такие соединения из растворов солей металлов и так называемых линкеров – особых органических соединений. Исследователи использовали в качестве исходных реагентов ионы железа и нафталиндикарбоновую кислоту. После обработки ультразвуком соединение превращается в достаточно устойчивый гель, сохраняющий пористую структуру в течение нескольких месяцев.

Синтезированный гель может фотолюминесцировать – светиться в видимом диапазоне под действием ультрафиолетового излучения. В структуре вещества много пор различного диаметра, от нескольких до десятков нанометров. При пропускании через гель воздуха в его порах отлично застревают "гостевые" органические молекулы, размер которых соответствует диаметру пустот. За счет поглощения "гостями" ультрафиолетового излучения люминесцентные свойства геля меняются. И ученые научились по изменению интенсивности излучения судить как о природе, так и концентрации поглощаемых гелем веществ.

Авторы работы добавляют, что можно подобрать условия и создать анализаторы для широкого спектра веществ. Варьируя соотношения ионов металлов и молекул-линкеров, можно задавать размеры пор в геле, меняя тем самым способность селективно поглощать органические молекулы разных размеров.