С космодрома Восточный в декабре запустят несколько наноспутников

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Несколько наноспутников запустят на нехарактерную для аппаратов такого класса орбиту высотой 2 тысячи километров с космодрома Восточный в декабре 2018 года, сообщил гендиректор компании-оператора коммерческой нагрузки пуска "Главкосмос Пусковые услуги" Александр Серкин.сайте компании.
Ранее сообщалось, что помимо основной нагрузки — двух российских спутников дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) "Канопус-В" №5 и №6 – будут запущены 12 аппаратов Dove компании Planet labs. Целевая орбита "Канопусов" — 510 километров, спутников Dove — порядка 600 километров.