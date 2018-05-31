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РИА Наука
РИА Наука

С космодрома Восточный в декабре запустят несколько наноспутников

12:4931.05.2018
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© РИА Новости / Игорь АгеенкоПерейти в фотобанкКосмодром Восточный. Архивное фотоКосмодром Восточный. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Несколько наноспутников запустят на нехарактерную для аппаратов такого класса орбиту высотой 2 тысячи километров с космодрома Восточный в декабре 2018 года, сообщил гендиректор компании-оператора коммерческой нагрузки пуска "Главкосмос Пусковые услуги" Александр Серкин.

Голубая бледная точка справа – Земля, светлая точка слева – Луна
© Фото : NASA/JPL-Caltech
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"В декабрьском запуске малые спутники будут доставляться на три разные орбиты. Скажите, какая еще ракета способна вывести полезную нагрузку сначала на орбиту высотой 500 км, затем на 2000 км и, наконец, на 600 км?", — сказал он в интервью порталу Spaceintelreport, перевод которого опубликован на сайте компании.

Ранее сообщалось, что помимо основной нагрузки — двух российских спутников дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) "Канопус-В" №5 и №6 – будут запущены 12 аппаратов Dove компании Planet labs. Целевая орбита "Канопусов" — 510 километров, спутников Dove — порядка 600 километров.

Возьмут ли меня в космонавты?
© Инфографика
Возьмут ли меня в космонавты?
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РИА Наука
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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50_sva
от Чубайса нано не запускайте - будет фикция их работы, поберегите госбюджетные деньги хоть на запуске
13:03
31.05.2018
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Danila.Rebrov
Это как , будут стоить миллиарды , а полетит килограм полезного веса?
12:56
31.05.2018
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