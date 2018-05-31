Геологи из МГУ открыли 13 новых минералов у вулканов Камчатки

МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Геологи из МГУ нашли на склонах вулкана Толбачик на Камчатке "чертовую дюжину" ранее неизвестных минералов, возникающих в окрестностях расселин, из которых выходят вулканические газы. Их фотографии и описания были опубликованы в журнале Mineralogical Magazine.

"Уникальность и научное значение Толбачика заключаются не только в его необычной геохимии, но и в том, что процессы минералогенеза здесь можно наблюдать "вживую", получая уникальную, нигде более не доступную информацию о вулканогенном рудообразовании. В течение последних двух лет именно здесь нами открыто 13 новых минералов", – рассказывает Дмитрий Пущаровский, академик РАН и декан геологического факультета МГУ.

По современным представлениям, первичная материя Солнечной системы содержала в себе около десяти различных примитивных минералов, из которых впоследствии были сложены Земля, Марс и другие планеты и малые небесные тела. Сегодня, по оценкам ученых, на нашей планете присутствует около пяти тысяч минералов, и еще 1,5 тысячи ожидают открытия в глубинах недр.

Огромное количество минералов, как рассказывает Пущаровский, можно найти в окрестностях вулканов, в том числе в водах их гейзеров и в окрестностях фумарол – тех точек, откуда вырываются газообразные и парообразные выбросы. Их богатство ученые только начинают изучать.

© Фото : Дмитрий Пущаровский Новые минералы, найденные у вулкана Толбачик на Камчатке © Фото : Дмитрий Пущаровский Новые минералы, найденные у вулкана Толбачик на Камчатке

В последние годы Дмитрий Пущаровский и его коллеги все больше внимания уделяют активным фумаролам, порожденным действующим вулканом Толбачик на Камчатке. Внутри них, при температурах от 70 до 700 градусов Цельсия из вулканического газа, несущего на поверхность хлор, серу, медь, цинк, мышьяк, селен и почти всю таблицу Менделеева, кристаллизуются самые разнообразные минералы.

Здесь, как передает пресс-служба Российского научного фонда, поддерживающего изучение минерального богатства Камчатки, уже были найдены уникальные минералы, не встречающиеся в других уголках Земли, в том числе первые природные соединения мышьяка и титана, бора и цинка, и многие другие необычные комбинации элементов.

Недавно геологи из МГУ пополнили эту коллекцию "камчатских" геохимических богатств, открыв цезиодимит и криптохальцит — первые минералы на базе соединений цезия и меди, а также калия и меди. Помимо них, ученые нашли новые соединения мышьяка в фумаролах Толбачика, обладающие интересной структурой и оптическими свойствами.

"Несмотря на многовековую историю, минералогия продолжает оставаться живой и очень востребованной наукой. Несомненно, впереди у минералогов новые достижения, связанные с исследованием минерального состава не только земной коры, но и глубинных оболочек Земли. Работы по открытию минералов и их систематике способствуют генерации новых идей, расширяющих научные представления о составе, строении и эволюции нашей планеты", — заключает геолог.