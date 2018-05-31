Источник рассказал, какие темы обсудит Рогозин в центре Хруничева

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Вопросы о кадровых перестановках в Космическом центре Хруничева, сокращении производства ракет "Протон" и ускорения производства новой ракеты "Ангара" будут рассмотрены в ходе планируемого на пятницу визита главы госкорпорации "Роскосмос" в Центр Хруничева, сообщили РИА Новости несколько источников в ракетно-космической отрасли.
"В пятницу ожидается рабочий визит Дмитрия Рогозина в Центр Хруничева. Планируется заслушать доклад о состоянии предприятия, его производственных мощностей, планах на перспективу", — сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Другой собеседник агентства уточнил, что по итогам визита могут быть приняты кадровые решения в отношении руководства предприятия и внесены коррективы в сроки производства ракет "Ангара".
Второй пуск "Ангары" планируется на 2018 год. СМИ сообщали о возможном переносе пуска на 2019 год. Как ранее заявил РИА Новости, генеральный директор Центра имени Хруничева Алексей Варочко, сроки пуска ракеты "Ангара" зависят от адаптации к космическому аппарату.
Ещё один источник РИА Новости в отрасли рассказал, что поездка Рогозина на Центр Хруничева носит плановый характер. Бывший руководитель Роскосмоса Игорь Комаров посещал предприятие еженедельно, лично контролируя деятельность предприятия. "Данный визит достался Рогозину по наследству. Он не стал отменять запланированную ранее поездку", — рассказал собеседник.
В настоящее время Космический центр Хруничева возглавляет Алексей Варочко. На предприятие он пришел в 2017 году. До этого предприятием руководил Андрей Калиновский, который ушел на должность заместителя генерального директора Роскосмоса по качеству.
В пресс-службе Центра Хруничева, Роскосмоса или аппарате Рогозина получить официальный комментарий по предстоящему визиту не удалось.