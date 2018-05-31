"Сбежавший экспонат". Растения-иностранцы угрожают Москве и окрестностям

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Чужеродные виды растений, завезенные в Европу как экзотика, порой "убегают" из ботанических садов и оранжерей, самостоятельно занимая обширные территории. В природе они дичают, засоряют поймы, пашни, города, наносят экологический и экономический ущерб. Некоторые — например, борщевик Сосновского и амброзия полыннолистная — опасны для человека. Об инвазионных растениях, агрессивно внедряющихся во флору Москвы и средней полосы России, — в материале РИА Новости.

То, что некоторые заморские гости слишком активны и представляют собой серьезную экологическую проблему, ученые поняли в конце 1980-х. Это наносит и экономический ущерб, хотя его оценить гораздо сложнее.

"Как подсчитать ущерб от фотохимических ожогов борщевика или поллинозов, которые вызывает амброзия? У любого аллерголога спросите, что происходит в конце августа — начале сентября на юге России. Это катастрофа", — комментирует РИА Новости Сергей Майоров, старший научный сотрудник кафедры высших растений биологического факультета МГУ, один из авторов "Черной книги флоры Средней России".

В Бразилии, преимущественно аграрной стране, подсчитали, что на борьбу с сорняками-инвазиями уходит до пятидесяти миллиардов долларов в год. В России пока таких данных нет, но ясно, что потери тоже большие.

Есть множество гипотез о том, как именно чужеродный вид превращается в агрессора.

"Почему один человек становится успешным бизнесменом, а другой — нет? Аналогия грубая, но верная. Видимо, у вида есть какие-то биологические свойства, способствующие его успеху, а поскольку свойств много, то выделить решающее непросто. В каждом случае история индивидуальна и непредсказуема", — полагает ученый.

Из культурного — в сорный

Среди европейских специалистов распространено мнение, что источники инвазий — ботанические сады. Эта точка зрения не лишена оснований, поскольку многие растения-агрессоры, доставленные с других континентов, действительно культивировались долгое время ботаниками, служили элементами озеленения, а затем внезапно "сбежали" в природу и одичали.

Например, мелколепестник канадский завезли в ботанический сад Нюрнберга (Германия) в 1646 году как диковинку, а через сто лет он превратился в злостного засорителя посевов. Примерно так же поступила галинзога мелкоцветковая, прибывшая в Англию в 1796 году из Америки.

"Растения в ботанических садах выращивают, чтобы максимально полно представить их разнообразие, изучить полезные свойства. Большая часть ведет себя прилично, никуда не убегает. По-моему, ботанические сады не служат донорами инвазионных видов, по крайней мере в России. Мы специально это проверяли", — уверяет Майоров.

Хотя в конце XIX века из ботанического сада Киевского университета "сбежала" циклахена. Теперь это опасный для Черноземья сорняк. Возможно, аналогичная история происходит в последние годы с гравилатом крупнолистным.

"Для всех инвазионных видов есть лаг-фаза, в течение которой они не проявляют высокой активности, а потом в какой-то момент переходят к расселению. Вероятно, накапливается генетическая изменчивость. Но это надо проверять, причем по всему ареалу вида", — объясняет ученый.

Что служит решающим фактором для агрессии чужеродного вида, до конца не ясно. Считается, что любое неместное растение может стать захватчиком. Особенно внимательно нужно следить за теми, что размножаются самосевом.

В некоторых случаях ученые советуют полностью прекратить культивирование и отказаться от использования растения в озеленении. В других требуются прополка, выкорчевка, обработка гербицидами. Но четкого понимания, как бороться с той или иной инвазией, пока нет.

Был редким — стал агрессивным

Бывают и вовсе странные ситуации, когда растение из "краснокнижного" становится "чернокнижным". В России достоверно подтверждено пока два таких прецедента. В Москве широко используют в озеленении кизильник блестящий, чья родина — южное побережье Байкала. Там он занесен в Красную книгу России. Но в последние годы кустарник разрастается в столичных лесопарках и подмосковных лесах, вокруг дачных поселков, городов. Предпочитает опушки, светлые березняки. Специалисты полагают, что он станет проблемой для экосистемы Подмосковья.

К инвазии приступила тладианта сомнительная — травянистая лиана из семейства тыквенных. Это охраняемый вид, родом из Приморья. С конца XIX века тладианту использовали в озеленении. И если в Центральной России она ведет себя скромно, то в Башкирии заселяет полузаброшенные деревни, выходит на поля.

"Что будет дальше, покажет время", — говорит Сергей Майоров.

© РИА Новости Высадка кизильника в Москве в рамках программы благоустройства © РИА Новости Высадка кизильника в Москве в рамках программы благоустройства

Деревянный гость из Северной Америки

Клен ясенелистный, или американский, с семенами в виде двойных крылаток обильно растет во дворах и на лесополосах вдоль дорог. Завезен в Европу из Северной Америки в XVII веке. Популярен в озеленении. В России его неоднократно пытались культивировать от Санкт-Петербурга до Средней Азии, но растение вымерзало.

В середине ХХ века доставили саженцы из Канады, и клен американский из культурного превратился в дикий. Благодаря неприхотливости, быстрому росту и особенностям размножения, он подавляет окружающие растения, вытесняет ивы и тополя. Захватывает самые непригодные участки, включая карьеры, свалки и крыши домов.

"Из древесных видов в основном внедряются живущие на родине в долинах рек. Они могут селиться на камнях, песке, где мало органики", — рассказывает ученый.

Нужно ли бороться с кленом американским в городе — сложный вопрос. Ответить на него можно, только зная вклад породы дерева в озеленение. Например, в Москве, по словам Майорова, его слишком много. Если клен вырубить весь, то заменить его будет просто нечем. Гораздо большую опасность этот вид представляет в дикой природе. Он образует заросли в лесах и вытесняет другие растения.

"Я был в таких лесах в Мордовии. Они совершенно мертвые, потому что там нет насекомых и птиц, только сорняки. Нарушен естественный баланс жизни. Мы должны сохранять способность природы к самоподдержанию, иначе последствия могут быть неприятными для нас как биологического вида", — резюмирует ботаник.

© CC BY-SA 3.0 / Bff Клен ясенелистный © CC BY-SA 3.0 / Bff Клен ясенелистный

Неудавшийся эксперимент

Борщевик Сосновского, ставший настоящим бедствием, завезли в среднюю полосу России в середине XX века с Кавказа. Его считали прекрасным силосным растением, богатым сахарами и витаминами, и специально высеивали на корм скоту, поскольку он быстро рос. Однако молоко и мясо приобретали специфический запах, животные ели борщевик неохотно. К тому же при контакте с кожей его сок вызывал ожоги.

В 1980-х борщевик перестали культивировать. Но было поздно — вид одичал и быстро распространился по всей стране, предпочитая заброшенные человеком места, солнечные, с влажной плодородной почвой. Если с ним не бороться, то через несколько десятилетий к берегам рек не подойдешь, предупреждают специалисты.

Сок борщевика содержит фуранокумарины — соединения, блокирующие синтез меланина в коже, поэтому ультрафиолет солнечного света вызывает ожоги. Влага, тепло и пот усиливают эффект. Раны долго не заживают, темное пятно на месте ожога не проходит несколько лет и может быть чувствительно к ультрафиолету. Сами фуранокумарины считаются канцерогенными веществами.

Ученые рекомендуют избегать контакта с борщевиком. Были случаи летальных исходов от его ожогов.

Скромная, но агрессивная

Травянистое растение высотой примерно 20 сантиметров с невзрачными желтыми цветками знакомо многим огородникам в Подмосковье. Это родственная бальзаминам недотрога мелкоцветковая, родом из Средней Азии. Ее культивировали в ботанических садах, но в середине XX века вид обрел самостоятельность и превратился в сорняк, агрессивно внедряясь в природные ареалы.

Недотрога любит селиться вокруг домов, в скверах. По всему вторичному ареалу она вторгается на заповедные территории.

"Это сорняк, но работ, в которых бы однозначно было установлено, что и как она вытесняет, не проводилось. Ущерб от нее неясен. Она очень активна и у нас, и по всей Европе, включена в список инвазионных видов. В Московской области есть места, сплошь заросшие недотрогой", — комментирует Майоров.

© CC0 / AnRo0002 Недотрога мелкоцветковая превратилась в настоящий сорняк © CC0 / AnRo0002 Недотрога мелкоцветковая превратилась в настоящий сорняк

От пользы до вреда — один шаг

Облепиха крушиновидная культивируется очень давно. Благодаря полезным плодам ее полюбили садоводы, это пищевое и лекарственное растение. В последние лет двадцать облепиха дичает и распространяется вдоль рек, дорог, по пустырям. Этому способствуют птицы, разносящие ягоды, и исключительная выносливость растения. Если куст укоренился, то дальше он разрастается корневыми отпрысками.

"Ареал облепихи — горные системы Азии, Кавказ, побережье Северного моря, небольшая часть Британии. Теперь это растение активно расселяется в средней полосе России и Центральной Европе, видимо, в результате естественных причин. Облепиха заполняет брешь в ареале, который она когда-то занимала. Я видел обширные заросли по Оке, Волге, Воронежу", — объясняет ученый.

В Ирландии облепиху сажали, чтобы сдерживать дюны, но теперь она угрожает естественным местным сообществам растений. В Китае, напротив, этот вид играет положительную роль в защите от почвенной эрозии.