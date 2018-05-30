Геологи открыли новую странную черту астероида-"убийцы динозавров"

МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Падение астероида на полуостров Юкатан в конце эпохи динозавров странным образом не повлияло на местную морскую флору и фауну, первые представители которой заселили кратер почти сразу после его образования, заявляют палеонтологи в статье, опубликованной в журнале Nature.
В конце мелового периода на Землю упал 10-километровый астероид, который "приземлился" в районе современного юга Мексики, оставив за собой 180-километровую воронку глубиной в 20 километров, которая была впоследствии затоплена водами океана. Падение астероида было примерно равно по силе взрыву сотен тысяч атомных бомб с общей мощностью в 240 миллионов мегатонн тротилового эквивалента.
Оно породило мощнейшие цунами и облако из пыли, которое закрывало Землю несколько десятков лет, а также к массовым извержениям вулканов в будущей Индии, выбросивших еще больше пепла и пыли. Все это привело, как считает большинство, но не все геологи, к массовой гибели растений, а затем и всех крупных животных с массой тела больше, чем 25 килограмм.
Как отмечает Лоуэри, сегодня ученые считают, что этот катаклизм должен был привести к попаданию огромного числа токсичных соединений металлов, углекислоты и прочих вредных газов в воду мирового океана. Это сделало его почти необитаемым на протяжении нескольких сотен тысяч лет, и уничтожило почти всю мезозойскую морскую флору и фауну.
В этом сегодня никто не сомневается, так как пласты морских пород, сформировавшихся на дне Карибского моря и Атлантики в последующий миллион лет, почти не содержат в себе останков планктона и многоклеточных животных. Лоуэри и его коллеги выяснили, что подобные выводы были преждевременными, изучив структуру отложений в самом "эпицентре" катаклизма – на дне кратера Чиксулуб.
Подводные раскопки на его территории начались несколько лет назад, и недавно геологам удалось извлечь первые нетронутые образцы пород, сформировавшиеся на дне моря в первые эпохи после падения астероида.
К большому удивлению ученых, им удалось найти панцири планктона и прочие следы жизни не только в верхних слоях пород кратера, но и на его самом дне. Их расчеты показывают, что фитопланктон вернулся в окрестности Чиксулуба буквально сразу после падения астероида, а вся флора и фауна восстановились примерно через 30 тысяч лет после этой катастрофы.
Столь молниеносное восстановление экосистем, как отмечает Лоуэри, говорит о том, что падение астероида не сделало воды морей и океанов необитаемыми во всех уголках Земли. По всей видимости, Атлантика и Карибское море стали безжизненными по каким-то другим причинам, к примеру, в результате разрушения привычных цепей питания, а не потому, что вода стала токсичной и слишком кислой.
Все это говорит о том, что последствия подобных катаклизмов нельзя предсказывать в самом общем виде – их последствия, как показывает пример Чиксулуба, могут радикально различаться даже для соседних уголков планеты. Это заметно осложняет поиск причин и механизмов развития всех массовых вымираний в истории Земли, заключают ученые.