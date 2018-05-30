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Ученые поймали "морского конька" в самых беспокойных "звездных яслях"

14:0130.05.2018
03080
© Фото : ESOТуманность Тарантула в галактике Большое Магелланово облакоТуманность Тарантула в галактике Большое Магелланово облако
© Фото : ESO
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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Телескоп VST получил сверхчеткие фотографии туманности Тарантула, самого крупного и бурного региона звездообразования в окрестностях Млечного Пути, и своеобразного "морского конька", спрятавшегося внутри нее, сообщает сайт Европейской южной обсерватории.

Самая быстро вращающаяся звезда VFTS 102 глазами художника
© Фото : ESO
Астрономы нашли в Магеллановом облаке самую быстро вращающуюся звезду
Один из крупнейших спутников Млечного Пути, Большое Магелланово облако, содержит в себе несколько больших облаков газа, внутри которых протекают интенсивнейшие процессы звездообразования, аналогов которых в нашей Галактике не существует. Самым ярким примером этого считается туманность Тарантула – гигантское облако из газа и пыли диаметром примерно в 300 световых лет.

Эта туманность содержит в себе множество "звездных яслей" — регионов активного формирования звезд, где постоянно появляются особенно яркие и крупные светила. К примеру, в регионе R136 ученые обнаружили в 2010 году самую крупную звезду в истории астрономии — масса голубого гиганта R136a1 примерно в 256 раз выше, чем у Солнца. Кроме того, из этого же скопления в недавнем прошлом было выброшено несколько крупных светил, превратившихся в звезды-"бродяги".

Астрономы активно изучают сегодня все подобные туманности и "звездные ясли" Магеллановых облаков, так как они позволяют нам взглянуть на процесс звездообразования со "стороны" и понять, как рождение новых и смерть старых светил внутри подобных скоплений газа влияют на формирование последующих поколений звезд и эволюцию всей галактики в целом. 

© ESO"Морской конек" в туманности Тарантула в галактике Большое Магелланово Облако
© ESO
"Морской конек" в туманности Тарантула в галактике Большое Магелланово Облако

Обзорный телескоп VST, построенный на горе Параналь в пустыне Атакама семь лет назад, получил первые ультрачеткие снимки этой туманности, на которых можно разглядеть все ее звезды и "звездные ясли", используя 256-мегапиксельную камеру OmegaCAM.

Эти фотографии, как отмечают ученые, уникальны тем, что они были получены в "один присест", с одной и той же точки обзора, что позволяет использовать их для изучения поведения и эволюции всей туманности в целом.

На этих снимках можно рассмотреть не только относительно крупные структуры, такие как сам регион R136 или туманности Hodge 301 и NGC 2074, где находятся одни из самых крупных, ярких и при этом пожилых светил этих "звездных яслей", но и относительно мелкие объекты.

Звезда Westerlund 1-26, самая большая звезда Млечного Пути
© Фото : ESA/Hubble & NASA
"Хаббл" получил фотографии самой большой звезды Галактики

К примеру, на этой фотографии можно увидеть темную пылевую туманность длиной в 20 световых лет, похожую по форме на морского конька, а также останки знаменитой сверхновой SN1987A, первого светила, чей процесс гибели был детально изучен астрономами.

Обе эти структуры недолговечны по космическим меркам — и космический "морской конек", и газопылевой "саван" SN1987A полностью растворятся в открытом космосе в ближайшие несколько миллионов лет. Дальнейшие наблюдения за туманностью Тарантула, как надеются ученые, помогут понять, как именно это произойдет.

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