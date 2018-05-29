Биологи открыли бактерии, вызывающие галлюцинации и слабоумие

МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Ученые из США нашли в организме пожилых крыс крайне необычный штамм кишечной палочки, который вызывает у них галлюцинации и лишает способности запоминать новую информацию, говорится в статье, опубликованной в журнале eNeuro.

"При наступлении старости наша память гаснет постепенно далеко не всегда. Часто бывает так, что пожилые люди, чувствовавшие себя хорошо совсем недавно, резко теряют способность ясно мыслить и впадают в галлюцинации, пережив тяжелую болезнь. Даже если этот приступ делирия проходит, подобные кризисы заметно повышают вероятность развития слабоумия", — рассказывает Сьюзан Паттерсон (Susan Patterson) из университета Темпла в Филадельфии (США).

Тело человека содержит в себе примерно в 10 раз больше одноклеточных бактерий, грибков и прочих представителей микрофлоры, чем наших собственных клеток. Наблюдения последних лет показывают, что микрофлора может не только влиять на метаболизм человека и вероятность развития рака и других болезней, но и на его поведение.

К примеру, год назад американские биологи обнаружили, экспериментируя на мышах, что развитие аутизма может быть связано с отсутствием одного вида микробов, бактерий Lactobasillus reuteri в кишечнике детей и их матерей. Кроме того, российские биологи уже неоднократно высказывали предположения, что микрофлора может влиять на более сложные поведенческие реакции, влияя на уровень гормонов и сигнальных молекул нервной системы.

Паттерсон и ее коллеги раскрыли еще один крайне необычный пример влияния микробов на поведение и работу мозга животных и людей, изучая то, как молодые и пожилые крысы реагировали на различные инфекции и восстанавливались после выздоровления.

Эти опыты, как отмечает биолог, неожиданно показали, что заражение крыс определенными штаммами обычной кишечной палочки (Escherichia coli) приводили к крайне необычным последствиям в тех случаях, когда животные были достаточно пожилыми.

Как оказалось, заражение двухлетних крыс этими микробами приводило к тому, что грызуны резко глупели и теряли нормальное восприятие реальности. Они лишались способности запоминать новую информацию, в том числе положение выхода из лабиринта, втыкались в стены без видимых на то причин и в целом вели себя неадекватно.

Анализируя химический состав их крови и разных тканей тела, ученые обнаружили, что все эти изменения в работе мозга и памяти были порождены микробами, поменявшими работу иммунной системы.

Попадание бактерий в организм крыс, как отмечают исследователи, привело к тому, что их иммунные клетки начали вырабатывать огромные количества сигнальных молекул, интерлейкинов, вызывающих воспаления. Когда эти молекулы проникли в гиппокамп, центр памяти крыс, они нарушили работу клеток, связанных с формированием долгосрочных воспоминаний, что и привело к развитию галлюцинаций и проблем с остротой интеллекта.

Эти нарушения, по словам биологов, исчезли лишь через две недели после того, как крысы выздоровели. При этом, что самое важное, работа гиппокампа грызунов необратимым образом поменялась, что может объяснять, почему тяжелые инфекции нередко приводят к развитию слабоумия и проблем с памятью у пожилых людей. Соответственно, блокировка интерлейкинов может помочь защитить людей в возрасте от развития деменции и других нарушений сознания.