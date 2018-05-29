В России впервые вылупился птенец редкого белого кречета из Красной книги

МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. В питомнике редких видов птиц "Витасфера" в Подмосковье впервые вылупился птенец белого кречета – редкой хищной птицы, внесенной в российскую Красную книгу, сообщает пресс-служба Московского государственного университета.

"Этот результат вполне ожидаем, ведь кречеты приступают к размножению только на 5-6 год жизни. В дальнейшим мы планируем получить птенцов от большего количества пар, что позволит увеличить резервную популяцию кречета белой морфы и приступить к выпуску птиц в природу для восстановления генетической структуры природной популяции кречета", — сообщает Ирина Бёме, профессор биологического факультета МГУ.

Кречет (Falco rusticolus) — одна из самых распространенных и широко известных птиц из семейства соколиных. В России их численность сильно сократилась в последние годы из-за того, что этих птиц незаконно отлавливают браконьеры и продают в арабские страны, где их используют для соколиной охоты. Высоким спросом пользуются крупные кречеты белой окраски, живущие на Чукотке и Камчатки.

За последние десять лет количество белых птиц в популяции снизилось с 39,3% до 20%, из-за чего белые кречеты были внесены в Красную книгу России в качестве подвида, которому угрожает полное исчезновение.

Начиная с 2012 года, МГУ и питомник "Витасфера" проводят совместную программу по восстановлению популяции белых кречетов, размножая птиц в неволе и периодически выпуская их птенцов на волю.

Для этого специалисты заповедника и биологи университета отловили пять лет назад несколько десятков трехмесячных птенцов белых кречетов, получив на это разрешение Росприроднадзора, и создали колонию этих хищных пернатых в Подмосковье в деревне Слободино.

Уже в 2016 году пары птиц начали демонстрировать брачное поведение и формировать лунки для откладки яиц. В 2017 году самки в нескольких парах приступили к откладке яиц, но все яйца оказались неоплодотворенными. В этом году орнитологи обнаружили оплодотворенные яйца в кладках двух пар, и в конце мая вылупился первый птенец.

В ближайшее время ученые ожидают, что появятся на свет и остальные птенцы, наблюдения за которыми покажут, насколько сложно выращивать кречетов в условиях питомника.