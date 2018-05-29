Российские ученые создают радары для обнаружения небольших беспилотников

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Ученые Фонда перспективных исследований (ФПИ) создают радиофотонные радары для обнаружения небольших беспилотников, в том числе с антирадиолокационным покрытием, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФПИ.

"Развитие технологий на основе радиофотоники позволит создавать компактные радары, которые смогут обнаруживать малоразмерные цели, например, небольшие беспилотники, в том числе с антирадиолокационным покрытием, а также значительно усовершенствовать системы наведения", — рассказал представитель фонда.

По его словам, радиофотонные системы превосходят традиционные по всем ключевым тактико-техническим характеристикам, включая устойчивость к мощным электромагнитным импульсам, значительное повышение коэффициента полезного действия и снижение габаритов и стоимости при серийном производстве.

"В фонде создан макет радиофотонного приемно-передающего модуля и широкополосного излучателя, которые представляют собой прообраз полномасштабной радиолокационной системы (РЛС) нового поколения", — рассказал представитель ФПИ.

Радиофотоника будущего

Проект фонда нацелен на решение нескольких задач — от разработки аналитического аппарата для расчета и проектирования радиофотонных устройств до разработки экспериментальных образцов радиофотонной компонентной базы.

"Сегодня при конструировании радиоэлектронных систем разработчики сталкиваются с комплексом проблем, которые нельзя решить без принципиальной смены носителей информации и энергии. Существующие решения позволяют повысить эффективность систем на единицы или десятки процентов, но не решают проблемы в корне", — уточнили в фонде.

Как пояснили в фонде, на системном уровне радиофотоника позволяет создавать пространственно разнесенные, распределенные посредством волоконно-оптических линий связи радиооптические фазированные антенные решетки (РОФАР). Технология РОФАР имеет существенные преимущества перед традиционными активными фазированными антенными решетками — например, они позволяют реализовать их интеграцию в конструкцию носителей, создавая "интеллектуальную обшивку" как основу для радиолокационных систем большой дальности и радиоэлектронной борьбы.

"Преимущества радиолокационных систем на основе радиофотоники по сравнению с традиционной электронной аппаратурой основаны на фундаментальных различиях фотонов и электронов как носителей энергии и информации, что позволяет создавать помехоустойчивые системы с практически неограниченным быстродействием и высокой устойчивостью к электромагнитным импульсам и помехам", — пояснили в фонде.

Одно из ключевых преимуществ технологий радиофотоники — значительное уменьшение габаритов и массы аппаратуры за счет перехода с радио- на оптический диапазон длин волн, то есть уменьшения длины волн на несколько порядков. Интенсивные исследования и разработки в области фотоники активно проводятся во всем мире: фотоника считается одной из основных технологических платформ XXI века, то есть относится к технологиям шестого технологического уклада.

Фонд перспективных исследований создан в 2012 году для содействия научным исследованиям и разработкам в интересах обороны и безопасности страны. Деятельность ведется по трем основным направлениям — химико-биологическому и медицинскому, физико-техническому, информационному. В конце 2015 года в структуре ФПИ был создан Национальный центр развития технологий и базовых элементов робототехники. Сейчас фонд работает более чем над 50 проектами, для них созданы свыше 40 лабораторий в ведущих университетах, НИИ и оборонных предприятиях.