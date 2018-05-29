Российские ученые доказали токсичность наночастиц серебра

МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Ученые Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" совместно с коллегами из Российской академии наук доказали высокую токсичность наночастиц серебра, проведя эксперимент с эмбрионами рыбок данио (Danio rerio). Результаты исследования опубликованы в Journal of Hazardous Materials.
Данная работа – часть большого проекта, в рамках которого ученые разрабатывают модели токсичности наночастиц. Такие модели позволяют заранее оценивать ядовитость новых наноматериалов.
"Мы исследовали токсический эффект двух типов наночастиц серебра – сферических и плоских, – рассказала РИА Новости один из авторов статьи Наталия Абраменко. Эксперимент проводился на эмбрионах рыб данио рерио. Было исследовано четыре группы икринок: с воздействием наночастиц серебра двух типов, с воздействием ионов серебра и контрольная группа".
По словам авторов, обе формы наночастиц серебра проявили большую токсичность по сравнению с ионами серебра (AgNO3). В то же время, плоские наночастицы серебра оказались еще более токсичны, чем сферические.
"Предыдущие исследования объясняли токсичность наночастиц серебра присутствием ионов серебра, в результате частичного растворения наночастиц. Наши результаты позволяют говорить о том, что токсичность наносеребра связана именно с присутствием наночастиц в образцах", – рассказала Наталия Абраменко.
Полученные данные расширяют имеющиеся представления о влиянии характеристик наночастиц на их токсичность. По мнению ученых, их можно использовать не только при оценке рисков внедрения наноматериалов, но и непосредственно при получении максимально безопасных наночастиц.