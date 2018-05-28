МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Китай приветствует использование своей будущей космической станции всеми членами-государствами ООН, передает агентство Синьхуа со ссылкой на постоянного представителя Китая при международных организациях в Вене Ши Джунцзюаня (Shi Zhongjun).

"Китайская космическая станция принадлежит не только Китаю, но и всему миру. Все страны, независимо от их размера и уровня развития, могут участвовать в сотрудничестве на равной основе", — заявил Джунцзюань.

По его словам, "Китай, как развивающаяся страна, готов помочь другим развивающимся странам в развитии космической техники и создании космического потенциала".

Китай планирует запустить основной модуль своей космической станции в 2019 году для тестирования соответствующих технологий. Планируется, что полноценное функционирование станции начнется в 2022 году.