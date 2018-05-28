МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Врачи НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского впервые в России провели нейрохирургическую операцию пациенту с использованием робота, сообщили в понедельник в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

"Операцию провели 37-летнему пациенту со сложной локализацией опухоли глубинных отделов головного мозга. Вмешательство прошло успешно и длилось менее часа", — рассказали в департаменте.

Из-за сложного расположения опухоли провести точную диагностику методом магнитно-резонансной томографии оказалось невозможным. Кроме того, объем пораженных тканей в таких случаях не позволял провести открытую операцию на головном мозге, поскольку при таком вмешательстве риск для здоровья и качества жизни пациента был очень высок.

В связи с этим специалисты приняли решение провести наименее травматичную операцию, чтобы получить образец ткани для дальнейшего исследования и определения тактики лечения, пояснили в ведомстве.

"Особенность хирургического робота — высокая точность операции, низкая травматичность и безопасность. Этот робот совместно с другими методами позволяет достичь очень тонких и малодостижимых образований головного мозга и взять образец. В России такая операция была проведена впервые", — отметили в департаменте.

С помощью робота врачи произвели биопсию тканей, образцы которых уже направлены на гистологическое исследование. По результатам анализа врачи определят дальнейшую тактику лечения пациента: химиотерапия или лучевая терапия, добавили в пресс-службе.

"В будущем мы планируем проводить такие операции наряду с остальными в нашем институте", — отметил директор медицинского учреждения Сергей Петриков.