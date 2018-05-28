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РИА Наука
РИА Наука

Биологи открыли насекомое, способное выжить в желудке птицы

18:3828.05.2018
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© REUTERS / Olivia HarrisНасекомое палочникНасекомое палочник
© REUTERS / Olivia Harris
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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Дальневосточные палочники выработали уникальную стратегию по продолжения рода – они используют птиц, проглатывающих их яйца, для их распространения по округе, говорится в статье, опубликованной в журнале Ecology.

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© Фото : Vassil
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"Сейчас мы анализируем геномы этих палочников. Нам крайне интересно, будут ли родственные друг другу особи обитать в тех точках, через которые пролегают маршруты миграции птиц, и есть ли у этих насекомых гены, которые делают их похожими на те растения, чьи семена поедают эти пернатые", — рассказывает Кенджи Сюцугу (Kenji Suetsugu) из университета Кобе (Япония).

Еще со времен Дарвина натуралисты и биологи пытаются понять, как многим видам малоподвижных или неподвижных животных и растений удается быстро распространяться по Земле и проникать туда, куда они "физически" не могут проникнуть.

К примеру, весомая часть флоры и фауны Мадагаскара и Карибских островов попала на свою текущую родину благодаря бурям и импровизированным "плотам", которые помогли им переплыть через океан и обосноваться на новой территории. Аналогичным образом, огромное число растений используют птиц, поедающих их ягоды и плоды, для "засеивания" новых территорий, куда ветер никогда не смог бы донести их семена.

Аналогичную стратегию, как выяснили Сюцугу и его коллеги, использует одно уникальное насекомое, дальневосточный палочник (Baculum spp.). Как и растения, чьими листьями они питаются, палочники не умеют летать и передвигаются самостоятельно крайне неохотно, что мешает их распространению и поддержанию высокого уровня генетического разнообразия в популяции.

Изучая колонии палочников в лесу, японские ученые заметили, что их яйца и самих насекомых достаточно часто поедают корокткопалые дрозды (Ixos amaurotis) и другие всеядные птицы, одновременно питающиеся растительной и животной пищей. Наблюдая за этими пернатыми, биологи обнаружили, что часть яиц так и не была переварена дроздами – через некоторое время из них вылупились новые палочники, "переехавшие" подобным путем на новое место.

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© public domain
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Раскрыв это "чудесное спасение", японские натуралисты предположили, что оно не было случайностью, и проверили, как много личинок палочников переживет подобное путешествие через желудок птиц, кормя нескольких дроздов яйцами и половозрелыми самками, в чьем теле находилось несколько десятков оплодотворенных зародышей.

Как показали эти опыты, достаточно большое число яиц – от 5 до 20% — смогло пережить подобное испытание, позволив съеденным самкам успешно продолжить свой род и рассеять свое потомство по большой площади. Подобным образом, как предполагают ученые, палочникам удается заселять даже самые далекие от суши острова у берегов России, Китая, Японии и стран Африки.

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