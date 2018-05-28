Роскосмос назвал время старта пилотируемого корабля "Союз МС-09" к МКС

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Ракета "Союз-ФГ", которая запустит к Международной космической станции пилотируемый корабль "Союз МС-09" 6 июня, стартует с космодрома "Байконура" в 14.13 мск, сообщает в понедельник Роскосмос.

"В соответствии с программой полета Международной космической станции 6 июня 2018 года в 14:12:41 мск с площадки №1 ("Гагаринский старт") космодрома "Байконур" запланирован запуск транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-09", — говорится на сайте госкорпорации.

В основной экипаж корабля входят российский космонавт Сергей Прокопьев, астронавт Европейского космического агентства (ESA) немец Александер Герст и американка Серина Ауньон. В составе дублирующего экипажа — россиянин Олег Кононенко (командир отряда космонавтов), канадец Давид Сен-Жак и американка Энн МакКлейн.

Как ранее рассказывали космонавты, экипаж планирует помимо проведения обширной научной и технологической работы сыграть в игру наподобие футбола (насколько это будет возможно в условиях невесомости) в честь чемпионата мира, а также посмотреть игры ЧМ-2018, если позволить график работы — онлайн, а не в записи.

Сергей Прокопьев вместе с уже находящимся на МКС Олегом Артемьевым должен будет 8 августа выйти в открытый космос. В ходе работ за бортом станции космонавты установят оборудование российско-немецкого эксперимента ICARUS по мониторингу миграций диких животных и птиц.