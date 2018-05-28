Ученые SETI создают "универсальный язык" для общения с пришельцами

МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Ведущие астрономы и лингвисты планируют разработать своеобразный "всеобщий язык" человечества, максимально адаптированный для понимания возможными представителями внеземного разума. О первых шагах в сторону его создания они рассказали на конференции METI в Лос-Анджелесе.

"Ной Хомски часто говорил, что если бы на Землю попал марсианин, то он бы подумал, что мы говорим на разных диалектах одного и того же языка. Причина для этого проста – все земные языки имеют общую структуру и единую историю. Возникает вопрос – если пришельцы говорят, то будет ли похож их язык на наши наречия?", — заявил Дуг Вакоч (Dough Vakoch), президент программы Active SETI.

На протяжении более чем половины столетия астрономы из Института поиска внеземных цивилизаций SETI в США и их коллеги по всему миру пытаются найти жизнь за пределами Земли, слушая радиосигналы, поступающие из различных уголков галактики. Пока разумную или неразумную жизнь обнаружить не удалось, но эта задача, по оценкам представителей НАСА и SETI, может быть решена очень скоро – в ближайшие 10-20 лет.

За все 56 лет работы астрономам SETI не удалось найти однозначных следов внеземных цивилизаций за одним небольшим и противоречивым исключением. На эту роль претендует так называемый "сигнал Wow!", пойманный радиотелескопом "Большое ухо" в 1977 году. В последующие годы астрономам не удалось повторно найти источник этого сигнала в созвездии Стрельца, что заставило ученых считать его отражением радиоволн с Земли от кусков космического мусора.

Постоянные неудачи на этом направлении побудили Вакоча, одного из участников SETI, попытаться решить эту проблему "методом от противного" и организовать проект METI, или Active SETI. В его рамках ученые планируют подготовить и отправить в космос специальные сообщения о том, где находится Земля, что собой представляют люди и как до нас можно добраться, ориентируясь по звездам и другим объектам Галактики.

Отсутствие успеха и в рамках SETI, и в рамках METI заставило Вакоча и его единомышленников задуматься о двух вещах – понимаем ли мы сами то, что мы ищем, и понимают ли наши сигналы инопланетяне? Звуки человеческой речи и наши радиосигналы могут выглядеть полной бессмыслицей для них, на которую они просто не будут обращать внимания, считая их "шумом космоса".

На минувших выходных в Лос-Анджелесе прошла встреча Вакоча, других участников METI и ведущих лингвистов мира, на которой ученые обсудили возможность совместной кооперации между астрономами, лингвистами и математиками в создании универсального языка общения, понятного потенциальным инопланетянам, и в расшифровке их посланий.

Попытки создать подобные языки, как отметили Вакоч и его коллеги, осуществлялись и раньше, однако все подобные конструкции имеют один общий недостаток – они недостаточно "понятны" даже для остальных людей. Как правило, абстрактные концепции, такие как число пи или свойства геометрических фигур, не вызывали проблем при "расшифровке" языка, однако более сложные идеи и их приложение к реальности оставались недоступными для добровольцев.

Эта проблема, как считает Хомски и многие другие лингвисты, участвовавшие в этом собрании, является полностью преодолимой – как пошутил знаменитый ученый, "марсианский язык, в целом, не должен особо отличаться от всеобщего языка людей". Проблема заключается в том, что лингвисты пока не нашли достаточно "общую" идею для его создания.

Ее можно найти двумя способами – анализируя законы физики, общие и для нас, и для пришельцев, и путем сосредоточения усилий и мнений гораздо большего числа людей, чем несколько десятков ученых.

Как считает Шери Уэллс-Дженсен (Sheri Wells-Jensen), лингвист из университета Боулинг-Грин в Огайо (США), в ближайшее время METI должен запустить масштабный "сетевой" проект, в рамках которого пользователи интернета помогут ученым подобрать оптимальную "формулу" для создания такого языка.