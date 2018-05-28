"Хаббл" сфотографировал гигантскую космическую "арку"

МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Орбитальная обсерватория "Хаббл" обнаружила в созвездии Льва необычную галактику, чье притяжение "закрутило" свет более далекого "звездного мегаполиса" в своеобразную арку, сообщает сайт космического телескопа.

Считается, что любое скопление материи большой массы, в том числе и темной, взаимодействует со светом и заставляет его лучи искривляться, как это делают обычные оптические линзы. Такой эффект ученые называют гравитационным линзированием. В некоторых случаях искривление пространства помогает астрономам увидеть сверхдалекие объекты – первые галактики Вселенной и их ядра-квазары — которые были бы недоступны для наблюдения с Земли без гравитационного "увеличения".

Если два квазара, галактики или других объекта расположены друг за другом для наблюдателей на Земле, возникает интересная вещь – свет более далекого объекта расщепится при прохождении через гравитационную линзу первого. Из-за этого мы увидим не два, а пять ярких точек, четыре из которых будут световыми "копиями" более далекого объекта. Вдобавок, подобные "линзы Эйнштейна" часто накладываются друг на друга, что усиливает свет еще более далеких объектов.

Яркий пример этого – галактика SDSS J1156+1911 в созвездии Льва, расположенная на расстоянии примерно в 7,5 миллиарда световых лет от Земли. Она находится внутри крупного скопления галактик, чья масса, по текущим оценкам астрофизиков, в несколько триллионов раз выше, чем у Солнца.

В свою очередь, SDSS J1156+1911 сегодня остается самым тяжелым объектом этого скопления – эта галактика примерно в 600 миллионов раз тяжелее Солнца, и примерно равна по размерам Млечному Пути. Благодаря солидной массе, SDSS J1156+1911 искривляет и усиливает свет расположенной за ней галактики, удаленной от нас на еще большее расстояние.

Расположение древней галактики и SDSS J1156+1911 не совсем совпадает, из-за чего мы видим не "эйнштейновский крест" или кольцеобразную световую структуру, а своеобразную арку, окрашенную в зеленый цвет.

Число таких структур, которые астрономы называют "гигантскими арками", относительно невелико – в общей сложности ученым удалось найти всего семь дюжин подобных объектов. Их изучение помогает астрофизикам раскрывать тайны жизни ранней Вселенной и искать объяснения существованию темной материи и темной энергии.

