Ученые рассказали, как избежать рака

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Правильное питание и здоровый образ жизни помогут предотвратить появление злокачественных опухолей, сообщают специалисты Всемирного фонда исследований рака в своем новом докладе.

Ученые выяснили, что ожирение способствует развитию 12 типов онкологических заболеваний. Согласно их выводам, избыток массы тела связан с раком печени, яичников, предстательной железы, желудка, полости рта и глотки, кишечника, молочной железы, желчного пузыря, почек, пищевода, поджелудочной железы и матки.

В докладе представлен ряд рекомендаций, позволяющих избежать развития злокачественных опухолей. По словам исследователей, необходимо поддерживать высокий уровень физической активности, соблюдать диету со значительным содержанием овощей, фруктов, цельнозерновых и бобовых продуктов. Кроме того, важно ограничить потребление жирной пищи, фаст-фуда, полуфубрикатов, красного мяса и сахара. Специалисты также советуют отказаться от алкоголя и пищевых добавок.

"Наши рекомендации по профилактике онкологических заболеваний все вместе работают как модель борьбы с раком. Люди могут доверять этим советам, так как они основаны на фактических данных, которые последовательно подтверждались в течение десятилетий", – заявила одна из сотрудниц фонда доктор Джиота Митроу.