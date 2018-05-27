Жизнь на поверхности: пять самых необычных обитателей Черного моря

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости, Альфия Еникеева. Глубина Черного моря достигает двух километров, но вся жизнь в нем сосредоточена в поверхностном слое, не глубже 150 метров, где концентрация соли и сероводорода не столь велика. Большая часть обитателей черноморской акватории — мелководные и прибрежные виды животных. Среди них немало пугающих, красивых и необычных существ.

Не только змеи сбрасывают кожу

Хотя на дне Черного моря никто не живет, кроме анаэробных бактерий, одного из черноморских обитателей вполне можно принять за глубоководного. Речь идет о черноморской скорпене (Scorpaena porcus). Большая голова, выпученные глаза, огромный рот с толстыми губами. Все тело покрывают многочисленные наросты: одни — короткие, похожие на мох, другие — длинные и ветвистые, как водоросли или кораллы.

Вообще, скорпена — это морской ерш. Но иногда ее сравнивают и со змеей. Во-первых, это одна из самых ядовитых рыб в мире. Ее колючие плавники и костные шипы на жаберных щелях содержат яд, вызывающий у человека сильную боль и воспаление. Во-вторых, как и змея, эта рыба ежемесячно сбрасывает кожу, причем целиком в виде чулка.

© CC BY 2.0 / Stavros Markopoulos Черноморская скорпена — одна из самых ядовитых рыб в мире © CC BY 2.0 / Stavros Markopoulos Черноморская скорпена — одна из самых ядовитых рыб в мире

Кстати, несмотря на ядовитость, скорпена очень вкусная, из нее получается отличная уха, и ее мясо считается диетическим.

Многоротая медуза

В Черном море можно встретить одну из самых крупных медуз на планете — корнерота (Rhizostoma pulmo). Ее вес порой достигает десяти килограммов, а диаметр зонтика — восьмидесяти сантиметров.

У этого животного не один рот, а целых восемь. Они расположены на щупальцах, напоминающих корни морских растений. Питается медуза планктоном и мальками рыб, которых она обездвиживает ядом, содержащимся в стрекательных клетках. Мелкие организмы проходят через поры в ротовых лопастях и затем по особым каналам попадают в глотку и пищеварительную полость.

© Depositphotos / vintrom Вес корнерота порой достигает десяти килограммов, а диаметр зонтика — восьмидесяти сантиметров © Depositphotos / vintrom Вес корнерота порой достигает десяти килограммов, а диаметр зонтика — восьмидесяти сантиметров

В отличие от других видов медуз, корнерот умеет плавать в любом направлении.

Чешуя из зубов

Черноморская акула катран (Squalus acanthias ponticus), редко достигающая больше полутора метров в длину, — одна из самых зубастых. Причем зубы у нее расположены не только во рту, но и по всему телу.

Дело в том, что у акулы особая чешуя, пластины которой скрыты под кожей, а наружу выходят только острые мелкие шипы. Такая чешуя называется плакоидной. По строению ее пластины напоминают зубы — с дентином и пульпой, заполненной сосудами. А видимый снаружи шип покрыт витродентином — веществом, по составу похожим на зубную эмаль.

© Public Domain / NOAA Тело черноморского катрана покрыто плакоидной чешуей, пластинки которой по строению похожи на зубы © Public Domain / NOAA Тело черноморского катрана покрыто плакоидной чешуей, пластинки которой по строению похожи на зубы

Несмотря на повышенную зубастость, катраны никогда не нападают на человека. Они питаются мелкой рыбой (хамсой, ставридой, мерлангой) и стараются избегать людей. Весной и осенью акулы охотятся близко к берегу, зимой уходят на глубину до 150 метров.

Хрюкающие дельфины

Впрочем, иногда рацион черноморских хищниц включает и небольших китообразных животных азовок (Phocaena phocaena), известных как черноморская морская свинья. Прозвали их так из-за толстого слоя подкожного жира (до четырех сантиметров) и шумного дыхания, похожего на хрюканье.

Азовки внешне напоминают дельфинов и до недавнего времени считались представителями этого семейства. Но в отличие от афалин и белобочек, обитающих в Черном море, у этих китообразных слабо развит спинной плавник. Поэтому их трудно рассмотреть, когда они всплывают к поверхности за воздухом. Кроме того, морские свиньи редко приближаются к судам и никогда не совершают лихих прыжков в воде.

Тюлень-монах

Хотя азовки — морские животные, они часто скапливаются вблизи устьев пресноводных рек и иногда в них заплывают.

Настоящая диковина Черного моря — тюлень-монах (Monachus monachus), популяция которого стремительно сокращается. Сейчас небольшое число этих животных обитает у побережья Болгарии, Румынии и Турции. Последнего тюленя у берегов Крыма видели в начале 1990-х.

Свое название тюлень получил из-за окраски, напоминающей монашескую рясу с капюшоном (верхняя сторона тела, в том числе ласты и голова, — черная, а брюхо — белое). Кроме того, эти тюлени, как настоящие отшельники, ведут уединенный образ жизни, укрываясь в прибрежных гротах и пещерах. Питаются рыбой, особо любят камбалу.

© CC BY 2.0 / Wildlife Wanderer Последнего тюленя-монаха у берегов Крыма видели в начале девяностых годов прошлого века © CC BY 2.0 / Wildlife Wanderer Последнего тюленя-монаха у берегов Крыма видели в начале девяностых годов прошлого века

В международную Красную книгу тюлень-монах занесен как вид, находящийся на грани исчезновения.