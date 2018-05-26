Умер побывавший на Луне астронавт Алан Бин

ВАШИНГТОН, 26 мая – РИА Новости. Американский астронавт Алан Бин, который известен в том числе тем, что был четвертым человеком, ступившим на поверхность Луны, скончался в воскресенье на 87-м году жизни, говорится в заявлении его семьи, опубликованном на сайте НАСА.
Директор НАСА Джим Брайденстайн в своем обращении по этому поводу назвал Бина великим первооткрывателем, который раздвигал границы.
Бин стал астронавтом в 1963 году. Он пилотировал лунный модуль миссии "Аполло-12" в 1969 году, это был второй полет американцев на Луну. Экипаж миссии провел на поверхности спутника Земли более 31 часа и дважды выходил из модуля.
Всего за свою жизнь Бин провел в космосе 69 дней, 15 часов и 45 минут.
Он оставил НАСА в 1981 году и посвятил себя рисованию, темой его картин был космос.