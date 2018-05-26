Путин оценил вклад исследований МКС для решения земных задач

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Исследования и эксперименты, проводимые космонавтами, создают необходимую атмосферу для решения задач на Земле, заявил президент России Владимир Путин во время сеанса связи с Международной космической станцией, на борту которой среди прочих российские и японский космонавты.

Абэ и Путин в субботу провели переговоры в Кремле. После этого в Андреевском зале они через центр управления полетами вышли на связь с МКС.

"Дорогие друзья, мы знаем, что вы провели уже более 50 различных экспериментов, исследований. Решая задачи в космосе, вы создаете замечательную, необходимую атмосферу для решения задач, которые мы должны решать здесь, на Земле", — сказал президент, обращаясь к космонавтам.