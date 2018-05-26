Ученые нашли связь между жевательной резинкой и похудением

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Жевательная резинка может принести пользу организму — в частности, способствовать похудению, если ее жевать во время ходьбы. К такому выводу пришли японские ученые из Университета Васэда в Токио.

Исследование под названием "Влияние жевательной резинки на физические и физиологические функции" было представлено в Австрии на конференции, посвященной борьбе с ожирением, и опубликовано в журнале Journal of Physical Therapy Science.

Специалисты изучили 46 мужчин и женщин в возрасте от 21 до 69 лет. Их разделили на две группы. Представителям первой выделили по две подушечки жвачки (по три килокалории каждая), чтобы жевать во время движения в своем естественном темпе в течение 15 минут. Второй, контрольной группе вместо жвачки достался порошок, содержащий такие же ингредиенты.

Обе группы шли в течение 15 минут после часа отдыха.

В обоих случаях ученые измеряли частоту сердечных сокращений (как во время отдыха, так и во время движения), пройденное ими расстояние и расход энергии.

Выяснилось, что у участников эксперимента из первой группы частота сердечных сокращений была в два раза выше, чем у представителей контрольной группы.

Наиболее положительный эффект был зафиксирован у пожилых людей.

"Наше исследование показало, что жевание жвачки во время прогулки увеличивало дистанцию и расход энергии людей средних лет, в особенности у пожилых мужчин", — утверждают авторы исследования.

Они также подчеркивают, что, комбинируя упражнения и жевательную резинку, можно эффективно контролировать свой вес.

Ввиду методологических ограничений ученые не смогли подсчитать точное количество жевательных движений. С их точки зрения, в дальнейших исследованиях необходимо будет учитывать этот фактор для более точного измерения показателей.