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РИА Наука
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Ученые рассказали, как превратить последнего труса в отчаянного смельчака

18:5825.05.2018
(обновлено: 19:20 25.05.2018)
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© AP Photo / dpa, Julian StratenschulteКот играет с мышью на ферме в ГерманииКот играет с мышью на ферме в Германии
© AP Photo / dpa, Julian Stratenschulte
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Нейрофизиологи обнаружили в мозге грызунов и мужчин особую группу нервных клеток, отвечающих за агрессию в адрес "конкурентов", активация которых превращает даже самого скромного самца в гиперактивного мачо, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Neuroscience.

Запустив программу охоты в мозге крысы, ученые превратили ее в агрессивного хищника
© Фото : Ivan de Araujo
Ученые превратили мышь в агрессивного хищника
"Агрессивное поведение и связанное с ним насилие — одна из главных причин того, почему многие люди получают тяжелые физические или психологические травмы сегодня. Они дорого обходятся обществу и экономике. Наше исследование раскрывает фундаментальную биологическую природу и корни этих поведенческих реакций", — рассказывает Кристиан Бробергер (Christian Broberger) из Каролинского института в Стокгольме (Швеция).

Взять на "слабо"

За последние годы ученые открыли сразу несколько регионов мозга, отвечающих за различные особенности характера человека и животных, в том числе склонность к риску, а также за работу достаточно сложных поведенческих программ, о наличии которых сам их обладатель даже не подозревает.

К примеру, в январе прошлого года биологи из Йельского университета открыли своеобразную "программу хищника" в мозге мыши, включение которой превращает ее в суперагрессивное существо, готовое атаковать,  преследовать и охотиться на любое животное или предмет. По соседству с этим поведенческим центром находится еще одна похожая зона, заставляющая животное испытывать страх и пытаться убежать от его источника.

Бробергер и его коллеги открыли еще один "центр агрессии" в мозге мышей и людей, наблюдая за активностью мозга грызунов  в тот момент, когда два самца сталкиваются друг с другом в узком проходе и пытаются пройти на противоположную сторону.

Нейрон мозга
© Fotolia / ktsdesign
Ученые из России приспособили "термовизор" змей для управления мозгом мышей

Как правило, подобные ситуации практически всегда заканчиваются конфликтом, в ходе которого один из самцов, считающий себя более сильным, попытается оттолкнуть или вытеснить "противника" из прохода. В свою очередь, слабый самец застынет на месте и не будет совершать никаких движений, чтобы не провоцировать "альфу".

Наблюдая за мышиным "реслингом", ученые обнаружили, что исход таких схваток зависел от того, насколько активным был небольшой клочок нервной ткани в так называемом гипоталамусе. Этим словом ученые называют особый отдел в глубинных слоях мозга, который управляет выработкой гормонов и самыми примитивными поведенческими реакциями, в том числе половым влечением.

Световой "озверин"

Открыв эту область, получившую имя PMv, Бробергер и его коллеги проверили, что произойдет, если ее активность будет принудительно понижена или повышена. Для этого они заразили гипоталамус нескольких "альфа"- и "омега-самцов" при помощи специального ретровируса, который встроил в его клетки особые гены, позволявшие управлять их работой при помощи вспышек света. 

Новую партию грызунов ученые высадили в те же трубы, включая или выключая PMv на разных фазах их конфликтов. Как показали эти опыты, повышение активности клеток гипоталамуса заставляло даже самых трусливых мышей атаковать самых крупных противников, а ее понижение — превращало прирожденных "альфа-самцов" в последних трусов.

Худая и толстая мышь
© Фото : Alexxai Kravitz
Биологи нашли "программу альфа-самца" в мозге мышей

Что интересно, подобные изменения сохранялись в поведении мышей на протяжении нескольких дней после завершения эксперимента. Причиной было то, что активация центра агрессии вела к одновременному включению центра удовольствия, что заставляло грызунов запоминать то, что они пережили, и "повторять опыт", если у них появлялась такая возможность.

Эта особенность в работе PMv, как предполагают Бробергер и его коллеги, может объяснять, почему люди далеко не сразу успокаиваются после драк и прочих конфликтов и не могут их забыть на протяжении очень долгого времени. Подобная же связь между центром удовольствия и агрессии может объяснять, почему насилие остается одним из основных способов решения проблем сегодня.

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