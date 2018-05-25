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РИА Наука

Воспитание самоконтроля у детей не делает их успешными, говорят ученые

17:2025.05.2018
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© Fotolia / Drobot Dean Отец играет с сыномОтец играет с сыном
© Fotolia / Drobot Dean
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МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Американские ученые повторили знаменитый "зефирный тест", проверявший чувство самоконтроля у детей, и не нашли свидетельств того, что его наличие или отсутствие как-то влияло на их дальнейшие успехи и поведение во взрослой жизни, сообщает пресс-служба университета Нью-Йорка.

Шимпанзе прикуривает сигарету в зоопарке Пхеньяна, Северная Корея
© AP Photo / Wong Maye-E
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"Наши эксперименты показывают, что любые "трюки", которые укрепляют чувство самоконтроля у детей, но при этом никак не меняют то, как они ведут себя и думают, должны мало влиять на их дальнейшую судьбу. Конечно, не следует считать, что способность "попридержать коней" ни на что не влияет, однако на ней не стоит зацикливаться и фокусироваться", — заявил Тайлер Уоттс (Tyler Watts) из университета Нью-Йорка (США).

Способность контролировать себя и не совершать импульсивные поступки является одной из уникальных черт человека, которая, как сегодня считает большинство ученых, отсутствует у практически всех остальных животных. Потеря самоконтроля сегодня считается одним из основных признаков или причин развития ожирения, наркотической и алкогольной зависимости, а также ряда других болезней.

Еще в конце 1960 годов американский психолог Уолтер Мишел (Walter Mischel) заметил любопытную закономерность – высокий уровень самоконтроля в детстве и взрослой жизни был напрямую связан с высоким уровнем интеллекта и успехом в жизни, и наоборот. Впоследствии эти выводы многократно подтверждались, и сейчас никто не сомневается в их справедливости в отношении людей.

В рамках этих экспериментов ученые приглашали детей в лабораторию, усаживали их перед собой и показывали набор из нескольких сладостей, объясняя, что они получат двойное количество конфет, печенья и зефира, если они подождут 15 минут. После этого взрослые выходили из помещения, оставляя сладости на столе, и тайно следили за тем, уступят ли дети соблазну или нет.

Концентрационный лагерь Аушвиц-Биркенау в Освенциме, Польша
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Уоттс и его коллеги проверили выводы Мишела, используя более "продвинутые" методы ведения эксперимента и современных детей, чье поведение и образ жизни могли поменяться за прошедшие полвека. Как отмечает исследователь, его команда несколько расширила анализ данных, включив в них не только результаты опытов, но и то, в каких условиях жили дети и как их воспитывали родители.

В общей сложности ученые познакомились и оценили силу воли около девяти сотен детей, а также детально изучили образование, уровень достатка, жизненную историю и другие черты их родителей. Изначально, как отмечает Уоттс, результаты его опытов в целом соответствовали тому, о чем писал Мишел – более терпеливые дети получали более качественное образование и имели более высокий IQ во взрослой жизни.

Пожилой человек рассматривает фотографии
© Fotolia / Gabriele Rohde
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С другой стороны, когда социологи начали учитывать различия в воспитании детей и особенности из жизни их родителей, они обнаружили, что все эти связи исчезли. Иными словами, повышенный IQ и большая благоустроенность терпеливых детей в жизни была связана не с тем, что они лучше сдерживали себя в этом эксперименте и в других ситуациях, а с их складом ума и воспитанием.

Все это, по словам Уоттса, интересно с той точки зрения, что в последние годы в США и в других западных странах выросла целая индустрия "воспитания самоконтроля", представители которой обещают родителям улучшить судьбу ребенка, помогая ему лучше контролировать свои действия и желания. Если выводы ученых из университета Нью-Йорка верны, то такие "тренировки" никак не будут влиять на их успех и уровень интеллекта в будущем.

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