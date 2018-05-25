S7 предложила восстановить стартовый стол на Байконуре для пусков "Союза-5"

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Частная российская космическая компания S7 Space предлагает восстановить разрушенный стартовый стол на космодроме Байконур для пусков новых российских ракет "Союз-5", а функционирующую площадку продолжить использовать для запусков "Зенитов", заявил РИА Новости директор компании (входит в группу S7) Сергей Сопов.

Ранее Сопов в интервью журналу "Космические исследования и технологии" рассказал, что S7 предложила казахстанской стороне начинать модернизацию стартовой площадки комплекса "Байтерек" с разрушенной площадки "зенитовского" старта, что сохранит возможность реализации проекта с использованием ракеты "Зенит" для вывода коммерческих нагрузок до создания российской ракеты среднего класса нового поколения "Союз-5".

Как уточнил глава S7 Space РИА Новости, компания предлагает продолжить пуски "Зенитов" с имеющейся на космодроме площадки, а под новый носитель "Союз-5", который появится только к 2022 году, восстановить разрушенную площадку.

"Наше предложение выгодно всем сторонам. Российские предприятия, выпускающие двигатели и третью ступень для "Зенитов", а в целом около 80% комплектующих носителя, продолжат поддерживать свои промышленные мощности и сохранят кадры перед переходом к производству ракет "Союз-5". Казахстанская сторона сможет зарабатывать на пусках ракет "Зенит" и сохранить специалистов боевых расчетов, то есть людей, непосредственно готовящих ракету и стартовый комплекс к проведению пуска", — рассказал он.

По его словам, восстанавливать разрушенную площадку под ракету "Зенит" было бы экономически нецелесообразно, поскольку ей на смену разрабатывается "Союз-5".

Ранее сообщалось, что в настоящее время украинское предприятие "Южмаш" ведет производство 12 "Зенитов" по заказу S7. При этом одна из двух находящихся в высокой степени готовности ракет предназначена для пуска с космодрома Байконур, вторая — для пуска с "Морского старта", владельцем которого выступает S7.

На космодроме Байконур всего одна действующая стартовая площадка под ракеты "Зенит". Вторая была разрушена в 1990 году при взрыве ракеты. Именно ее и предлагает восстановить S7. Ранее сообщалось, что не разрушенная, но законсервированная площадка будет модернизирована под запуски разрабатываемой сейчас в России ракеты "Союз-5".