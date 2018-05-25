Московские доктора запатентовали новую методику лечения ЖКТ

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Хирурги университетской клиники при больнице имени Викентия Вересаева запатентовали новую методику восстановления работы кишечника без оперативного вмешательства, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"Хирурги университетской клиники при больнице имени Викентия Вересаева Департамента здравоохранения Москвы изобрели и запатентовали методику быстрого восстановления работы кишечника при помощи резонансной электростимуляции. Такой способ позволяет вылечить пациента без медикаментов и оперативного вмешательства", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, в основе изобретения лежит явление резонанса, при котором частота импульсов электрического тока совпадает с частотой сокращений желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и стимулирует работу кишечника. Уникальный метод не имеет аналогов в РФ, отмечается в сообщении.

"Московские врачи не только следят за последними научными исследованиями, но и регулярно вносят собственный вклад в развитие инновационных методов лечения. Для сферы здравоохранения такая инициатива очень важна — это показатель эффективности сотрудника и всей медицинской организации", — сказал порталу руководитель столичного Департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

Методика применяется при атонии или парезе кишечника (потери тонуса мускулатуры), отмечается в сообщении. Один сеанс лечения длится около полутора часов. Количество процедур, необходимых пациенту, рассчитывается индивидуально.

"Во время процедуры на живот пациенту прикрепляют два электрода и воздействуют на него малыми токами. На начальном этапе аппарат снимает показания (подобные электрокардиограмме) работы четырех отделов ЖКТ: желудка, двенадцатиперстной кишки, тонкой кишки и толстой кишки. Эти данные в режиме реального времени выводятся на экран монитора", — рассказал порталу Владимир Фомин, один из авторов метода резонансной электростимуляции.