Ученые рассказали, о какой смертельной опасности может говорить экзема

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Люди, страдающие экземой, более склонны к сердечно-сосудистым заболеваниям и инсультам, выяснили ученые. Результаты исследований опубликованы в British Medical Journal.

Эксперты проанализировали данные 385 тысяч людей в возрасте около 43 лет с атопической экземой и сравнили их с данными здоровых людей такого же возраста. Пациентов, страдающих от кожного заболевания, поделили на три группы в зависимости от его тяжести, и наблюдали за ними в течение пяти лет.

В течение периода наблюдения были зафиксированы случаи сердечного приступа, нестабильной стенокардии, сердечной недостаточности, аритмии, а также инсульта.

Учитывая факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний (веса, курения и употребления алкоголя), ученые пришли к выводу, что у больных с тяжелым случаем экземы был на 20 процентов выше шанс получить инсульт, на 40-50 процентов — нестабильную стенокардию, сердечный приступ, фибрилляцию предсердий и на 70 процентов — сердечную недостаточность.

Экзема представляет собой острое или хроническое заболевание кожи, проявляющееся в виде сыпи, которая сопровождается зудом и чувством жжения. По различным подсчетам, экзема встречается почти у каждого десятого жителя планеты.