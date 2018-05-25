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РИА Наука
РИА Наука

Медики из Израиля создали затычки для носа, помогающие похудеть

01:1325.05.2018
(обновлено: 01:14 25.05.2018)
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© Depositphotos / mostockfootageМужчина, страдающий ожирениемМужчина, страдающий ожирением
© Depositphotos / mostockfootage
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МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Израильские ученые создали необычный медицинский "гаджет", который помогает любому человеку похудеть, лишая его способности ощущать запахи вкусной пищи. Его прототип и первые итоги работы были представлены на Европейском конгрессе по ожирению в Вене.

Ребенок взвешивается на весах
© Fotolia / Win Nondakowit
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"Мы только начали изучать то, какую роль играет обоняние в работе аппетита, количестве поедаемой пище и в массе тела.  С другой стороны, все мы хорошо знаем, что приятные или неприятные запахи могут усилить или сбить нам аппетит. К примеру, мы показали, что блокировка обоняния лишает молодых и взрослых людей тяги к сладкой пище", — заявил Дрор Дикер (Dror Dicker) из больницы Хашарон в Петах-Тиква (Израиль).

По текущим данным ВОЗ, в мире, начиная с 80 годов прошлого века, сегодня наблюдается глобальная эпидемия ожирения. В прошлом году каждый третий житель земного шара, в общей сложности 1,9 миллиарда человек, страдал от лишних килограммов, примерно 15% — от тяжелых форм ожирения. По данным организации, 47% болезней, например, проблемы с сердцем, диабет и рак, связаны с ожирением.

В последние годы ученые начали все чаще говорить о том, что ожирение и хронические воспалительные процессы сильно взаимосвязаны. Появление лишних килограммов приводит к развитию очагов воспаления в организме человека, что, в свою очередь, способствует еще большему набору массы.

Более того, недавно биологи выяснили, что вещества, подавляющие воспаления, такие как капсаицин, главный компонент жгучего вкуса перца, оказались очень эффективными лекарствами от ожирения. Многие подобные молекулы сегодня проходят клинические и доклинические испытания, однако до их попадания в аптеки пройдет еще немало лет.

Домашняя пыль. Архивное фото
© Fotolia / Photographee.eu
Домашняя пыль может вызывать ожирение, заявляют ученые

Дикер и его коллеги предлагают гораздо более простое и остроумное решение для проблем с лишним весом. Анализируя распространенность ожирения среди разных групп населения, ученые обратили внимание на то, что люди в возрасте 50 и более лет гораздо реже страдают от ожирения, чем молодежь и взрослые, несмотря на схожую диету и жизненные привычки.

Проанализировав все возможные причины этого, израильские медики обратили внимание на то, что примерно в этом же возрасте обоняние человека начинает постепенно ухудшаться, что может влиять на то, насколько аппетитной им кажется дополнительная порция еды.

© Фото : Dicker et al. 2018Затычки для носа, помогающие похудеть, созданные медиками из Израиля
© Фото : Dicker et al. 2018
Затычки для носа, помогающие похудеть, созданные медиками из Израиля

Они проверили эту идею, изготовив несколько своеобразных "затычек" из силикона, пропускавших воздух, но мешавших запахам свободно проникать в нос их обладателя. Их работу они протестировали на группе из шести дюжин добровольцев, половина из которых получала фиктивные "капли" для носа, помогавшие похудеть.

Перед началом эксперимента ученые измерили типичное количество пищи, которое употребляли их подопечные, и попросили их уменьшить свой "энергопаек" примерно на 500 килокалорий. Каждые несколько недель ученые собирали добровольцев и замеряли уровень жиров, инсулина и других важных молекул в их крови, и отмечали их прогресс на пути к избавлению от лишнего веса.

Пациент с избыточным весом
© Fotolia / Africa Studio
Ученые рассказали о связи между раком и ожирением

Как показали эти наблюдения, подобные затычки действительно помогали взрослым и молодым людям избавиться от лишнего веса и поменять свою диету – в среднем, их вес уменьшился на 8% за несколько месяцев эксперимента, что примерно в два раза больше, чем у представителей контрольной группы. Аналогичным образом снизилась концентрация инсулина в крови, артериальное давление и тяга к сладкой пище.

Подобные "затычки" для носа, как отмечают Дикер и его коллеги, абсолютно безопасны для здоровья человека, и они будут доступны первым покупателям уже в ближайшие несколько месяцев.

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РИА Наука
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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p4ravozik
а палестинцы что создали в медицине?
01:23
25.05.2018
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MrFiller
Пусть затычки в рот делают ))) Точно похудеют!
01:21
25.05.2018
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