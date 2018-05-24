Ученые предупредили о смертельной опасности шашлыка

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Китайские ученые предупредили об опасности употребления в пищу приготовленного на углях мяса, пишет Environmental Science & Technology.
Ученые провели эксперимент, попросив добровольцев разделиться на группы, пишет Daily Mail. Участники эксперимента приготовили мясо на углях, расположившись на разном расстоянии от мангалов. Некоторые из них после попробовали приготовленный ими шашлык.
Как и ожидалось, наибольшее количество опасных веществ поступило в организм с едой.
Чтобы свести риски для здоровья к минимуму, ученые рекомендуют надевать одежду с длинным рукавом во время приготовления шашлыка. Отмечается, что подобные меры помогут снизить влияние канцерогенов на кожу, но лишь на непродолжительное время.