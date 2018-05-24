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РИА Наука
РИА Наука

Ровер Curiosity впервые за два года начал "буровые работы" на Марсе

17:0724.05.2018
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© NASA / JPL-Caltech/MSSSОчередное селфи марсохода CuriosityОчередное селфи марсохода Curiosity
© NASA / JPL-Caltech/MSSS
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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Марсоход Curiosity получил первые образцы марсианских пород, используя починенный бур, чье сверло заклинило по пока неизвестным причинам почти два года назад, сообщает Лаборатория реактивного движения НАСА.

Автопортрет марсохода Curiosity
© NASA / JPL-Caltech/MSSS
НАСА опасается "загрязнения" вод Марса марсоходом Curiosity
"Мы работали целый год над реализацией нашей методики бурения, и даже достижение первых реальных результатов не означает, что эта работа завершена. После каждой такой проверки мы будем анализировать данные, которые собирают датчики марсохода, и улучшать работу буровой установки", — заявил Том Грин, один из инженеров миссии.

Марсоход Curiosity уже шестой год работает на поверхности Марса, получая уникальные данные об его прошлом и современном облике. Так как Марс не защищен от космических лучей густой атмосферой и магнитным полем, частицы высокой энергии периодические "бомбардируют" ровер НАСА, что нередко приводят к поломкам.

В декабре 2016 года произошел сбой в роботизированной руке Curiosity, связанный с буровой установкой, ключевой частью химической лаборатории SAM. Во время забора образца пород, седьмого по счету за все время работы Curiosity на Марсе, ровер передал на Землю сигнал о сбое в работе механизма, который должен вытягивать  сверло бура из "руки" марсохода  во время бурения, и втягивать его обратно после завершения этой операции.

Несмотря на неоднократные попытки НАСА повторно включить бур, найти источник проблемы так и не удалось, как и заставить марсоход полностью втянуть или вытянуть заклинившее сверло. Эта неполадка заставила руководство миссии искать альтернативные способы починки бура, используя макет Curiosity на Земле.

Фотография, полученная Curiosity с точки его временной стоянки
© NASA / JPL-Caltech
НАСА: бур марсохода Curiosity вышел из строя по неизвестным причинам

Осенью прошлого года инженерная команда нашла остроумное решение для этой проблемы – они отказались от использования бура, втягивающего механизма и связанных с ним стабилизаторов, переложив все эти задачи на высокотехнологичную "руку" марсохода, на которой установлен еще более продвинутый комплекс двигателей.

© NASA / PL-Caltech/LANLПервая лунка, вырытая починенным буром Curiosity в камне "Дулут"
© NASA / PL-Caltech/LANL
Первая лунка, вырытая починенным буром Curiosity в камне "Дулут"

Сейчас Curiosity находится в верхней части горы, на так называемом "плато Науклуфт", где залегают породы, сформировавшиеся в то время, когда Марс начал терять свою атмосферу и воду и постепенно стал сухим. Недавно марсоход открыл необычные залежи песка в этой части плато, получившей имя "гряда Веры Рубин". Они показали, что красная планета продолжала оставаться "мокрой" гораздо дольше, чем раньше считали ученых.

Помимо следов воды, марсоходу удалось найти у гряды Веры Рубин необычные структуры, похожие по форме на микробов. Поломка бура не позволила ученым всесторонне изучить их, и теперь у планетологов появился первый реальный шанс выяснить, что их породило – марсианская жизнь или силы неживой природы.

Окаменелости, найденные на Марсе
© NASA / JPL/MSSS
Ученые НАСА усомнились в открытии следов бактерий на Марсе

Первой их "жертвой" стал камень, получивший имя "Дулут" в честь одного из городов штата Миннесота. Этот крупный булыжник привлек внимание ученых своей слоистой структурой, отражающей то, как пересыхало озеро на дне кратера Гейл и формировалась гора Шарп.

Как надеются планетологи, образцы пород "Дулута" помогут им понять, из каких минералов сложены тонкие прослойки осадочных пород, покрывающих гряду Веры Рубин. Это укажет на те условия, в которых они формировались, и приблизит нас к раскрытию главной загадки Марса — как исчезла его атмосфера, океаны и, вероятно, жизнь.

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РИА Наука
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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ser84353450
Хоть что-то полезно США сделали.
17:41
24.05.2018
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Колхозник Дмитрий
после луны сша уже никто не верит. нет доказательств что этот ровер вообще на марсе .
17:12
24.05.2018
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radiozaboy
- а что Рогозин?
- какой Рогозин?
- ну, Роскосмос
- космические извозчики?
17:10
24.05.2018
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