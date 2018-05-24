Грузовой корабль Cygnus пристыковался к МКС

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Грузовой космический корабль Cygnus пристыковался к Международной космической станции в четверг в 15.13 мск, сообщает НАСА.

Cygnus прибыл на МКС, и экипаж успешно осуществил захват корабля в 12.26 мск, добавили в организации.

"Грузовой корабль Orbital ATK Cygnus успешно пристыковался к МКС в 8.13 ET (15.13 мск) и доставил более трех тонн груза, в том числе материалы для исследований и снабжение для экипажа орбитальной лаборатории", — сообщает НАСА в Twitter.

Ранее сообщалось, что ракета-носитель Antares стартовала с космодрома на острове Уоллопс в США с грузовым кораблем Cygnus, доставляющим груз на Международную космическую станцию.

Как отмечали в компании Orbital ATK, грузовой корабль доставит на орбиту около 3,35 тонны груза, в том числе материалы для научных экспериментов. Для Cygnus это девятая контрактная миссия на МКС для НАСА.

Аппарат будет оставаться на орбите около семи недель, после чего покинет станцию с отработанными материалами. После того, как корабль будет отстыкован от МКС, с него будет осуществлён запуск шести малых спутников, затем он сгорит в верхних слоях атмосферы Земли.