Ученые рассказали о пользе сна "впрок" на выходных

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Продолжительный сон в выходные может компенсировать недосып в будни, снизив риск преждевременной смерти. К такому выводу пришла группа ученых из Стокгольмского университета.

Результаты их исследования опубликованы в Journal Sleep Research.

В исследовании приняли участие свыше 38 тысяч взрослых людей, предоставлявших отчеты о продолжительности сна в выходные и рабочие дни. Ученые анализировали эти данные в течение 13 лет, попутно отмечая другие показатели — индекс массы тела, физическая активность, вредные привычки и т.д.

Выяснилось, что у людей в возрасте до 65 лет, спавших менее пяти часов в сутки, риск преждевременной смерти увеличивался на 65% по сравнению с теми, кто спал шесть-семь часов в сутки. Однако у тех добровольцев, которые "досыпали" в выходные, показатели выравнивались. Слишком долгий сон (более девяти часов) оказался неполезен и также повышал риск преждевременной смерти.