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Ученые создали уникальную “ловушку для света”

14:5624.05.2018
(обновлено: 14:58 24.05.2018)
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© Фото : CERN/CMSПары фотонов, порождаемые распадами загадочных сверхтяжелых бозоновПары фотонов, порождаемые распадами загадочных сверхтяжелых бозонов
© Фото : CERN/CMS
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Коллектив ученых под руководством профессора Юрия Раковича в Национальном исследовательском ядерном университете "МИФИ" впервые разработал настраиваемый микрорезонатор для создания гибридных энергетических состояний между светом и материей, позволяющий управлять химическими и биологическими свойствами молекул с помощью света. Результаты исследования опубликованы в престижном научном журнале Review of Scientific Instruments. Статья включена в число особо выдающихся ("Editor's Pick").

Работа лаборатории лазерных измерений в Институте систем обработки изображений РАН в Самаре
© РИА Новости / Юрий Стрелец
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Лазерный луч: как создавали устройство с бесконечными возможностями
Разработанный микрорезонатор – это ловушка для света, представленная в виде двух зеркал, расположенных друг от друга на расстоянии в несколько сотен нанометров. Когда квант света попадает в эту ловушку, он формирует локализованное состояние электромагнитной волны. Изменяя форму и размер резонатора, можно управлять пространственным распределением электромагнитной волны и временем жизни фотона в резонаторе. 

Новая разработка позволяет управлять химическими и биологическими свойствами молекул с помощью света. Практическое значение исследования во многом определяется уникальностью разработанной конструкции. На основе созданного микрорезонатора можно создавать приборы нового поколения для использования в био- и химическом сенсинге, управления скоростью химических реакций и эффективностью переноса энергии.

Высокая оценка прибора объясняется новизной, эффективностью и универсальностью его конструкции, а также уникальностью свойств микрорезонатора для проведения исследований, пояснили РИА Новости авторы разработки.

 

Между светом и веществом

Резонансное взаимодействие между квантовыми излучателями и локализованным электромагнитным полем интересно, прежде всего, благодаря возможности управлять свойствами гибридных состояний "свет–вещество". В таких системах свет и вещество формируют некое промежуточное состояние с измененными свойствами. Причем этими свойствами гибридных состояний можно управлять с помощью оптического излучения (света). Один из способов получения таких состояний – помещение излучающих или поглощающих молекул в резонатор. 

Когерентный рентгеновский импульс, полученный с помощью нового лазера
© Фото : Tenio Popmintchev, Brad Baxley, JILA, University of Colorado
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По словам ученых, представленная конструкция настраиваемого микрорезонатора существенно упростит и расширит такие исследования, позволив изучать взаимодействия света с веществом в режимах как сильной, так и слабой связи для образцов практически любого вещества в спектральном диапазоне от УФ- до ИК-излучения. 

"Прибор представляет собой микрорезонатор Фабри–Перо (λ/2), состоящий из плоского и выпуклого зеркал, которые обеспечивают плоско-параллельность по крайней мере в одной точке на поверхности последнего, минимизируя объем моды. Это "ловушка" для света, изготовленная в виде двух зеркал, расположенных друг от друга на расстояние меньше длины волны света", – рассказал РИА Новости ведущий учёный Лаборатории гибридных фотонных наноматериалов НИЯУ МИФИ, профессор Юрий Ракович. 

© Фото : НИЯУ МИФИВедущий учёный Лаборатории гибридных фотонных наноматериалов НИЯУ МИФИ, профессор Юрий Ракович
© Фото : НИЯУ МИФИ
Ведущий учёный Лаборатории гибридных фотонных наноматериалов НИЯУ МИФИ, профессор Юрий Ракович

Когда квант света попадает в эту ловушку или излучается источником света внутри резонатора, он начинает активно "метаться", многократно отражаясь от зеркал. За счет этого удается осуществить связь фотонов и собственных энергетических состояний микрорезонатора.

"Изменяя форму и размер резонатора, а также коэффициенты отражения зеркал, можно управлять свойствами света и эффективностью такой "ловушки"", – сообщил Юрий Ракович. 

 

От прототипа — к промышленному производству

Разработанный микрорезонатор удобен в обращении, а его устройство достаточно просто, чтобы наладить его промышленное производство. Микрорезонатор может использоваться не только для создания приборов для управления скоростью химических реакций, но также для разработки высокоэффективных источников света и новых лазерных устройств с низким порогом генерации управления.

Персональный аналоговый компьютер АВК-6, 1976 год
© Фото из архива НИЯУ МИФИ
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"Использование этого прибора откроет новые возможности для изучения влияния эффектов сильной и слабой связи на комбинационное рассеяние, скорость химических реакций, электропроводность, лазерную генерацию, безызлучательный перенос энергии и другие физические, химические и биологические функции. Это будет также значительным шагом к разработке разнообразных практических приложений эффекта связи "свет–вещество", прежде всего для модификации физических, химических и биологических процессов", – рассказал РИА Новости научный сотрудник лаборатории Дмитрий Довженко.

НИЯУ МИФИ является участником федеральной программы  повышения конкурентоспособности российских вузов (Проект 5-100), цель которой – усиление исследовательского потенциала российских вузов и развитие актуальных научных исследований, интеграция образования, предпринимательства и инноваций, а также продуктивное взаимодействие университетской науки и индустриальных партнеров.

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