В Роскосмосе рассказали, когда состоится запуск двух спутников "Канопус-В"

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Запуск двух спутников дистанционного зондирования Земли "Канопус-В" №5 и №6 состоятся вовремя — в конце 2018 года, сообщил представитель госкорпорации "Роскосмос" Виталий Мироничев.
"Запуск двух спутников системы "Канопус" под номерами пять и шесть запланирован на 2018 год", — сказал Мироничев, выступая с докладом на конференции корпорации ВНИИЭМ.
Изготовление спутников двух аппаратов "Канопус-В" №5 и №6 идет по графику, запуски запланированы на начало и конец декабря 2018 года, уточнили ранее РИА Новости в пресс-службе производителя спутников — корпорации "ВНИИЭМ".
Первого февраля с дальневосточного космодрома на орбиту были успешно выведены спутники дистанционного наблюдения Земли "Канопус-В" №3 и №4. До конца года планируется осуществить еще два старта.
Там сообщили, что по предварительным данным, запуск двух "Канопусов-В" назначен конец декабря. Изначально планировалось, что два "Канопуса" будут запущены в ноябре 2018 года.
Спутники серии "Канопус-В" предназначены для мониторинга с околоземной орбиты чрезвычайных ситуаций, в том числе стихийных бедствий, лесных пожаров, крупных выбросов загрязняющих веществ, мониторинга сельскохозяйственной деятельности, землепользования, картографии. В настоящее время на околоземной орбите находится четыре спутника серии "Канопус", включая аппарат с инфракрасной камерой "Канопус-В-ИК", предназначенный для обнаружения очагов пожаров.