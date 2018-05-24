В Роскосмосе рассказали, когда состоится запуск двух спутников "Канопус-В"

Старт ракеты-носителя Союз-2.1а с космическими аппаратами (КА) дистанционного зондирования Земли Канопус-В №3 и №4, и с 9 космическими коммерческими аппаратами с космодрома Восточный. Архивное фото

Старт ракеты-носителя Союз-2.1а с космическими аппаратами (КА) дистанционного зондирования Земли Канопус-В №3 и №4, и с 9 космическими коммерческими аппаратами с космодрома Восточный. Архивное фото

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Запуск двух спутников дистанционного зондирования Земли "Канопус-В" №5 и №6 состоятся вовремя — в конце 2018 года, сообщил представитель госкорпорации "Роскосмос" Виталий Мироничев.

Ранее в СМИ появилась информация о возможности переноса одного из планируемых двух запусков с космодрома Восточный на 2019 год из-за неготовности спутника. Это якобы связано с импортозамещением комплектующих.

"Запуск двух спутников системы "Канопус" под номерами пять и шесть запланирован на 2018 год", — сказал Мироничев, выступая с докладом на конференции корпорации ВНИИЭМ.

Изготовление спутников двух аппаратов "Канопус-В" №5 и №6 идет по графику, запуски запланированы на начало и конец декабря 2018 года, уточнили ранее РИА Новости в пресс-службе производителя спутников — корпорации "ВНИИЭМ".

Первого февраля с дальневосточного космодрома на орбиту были успешно выведены спутники дистанционного наблюдения Земли "Канопус-В" №3 и №4. До конца года планируется осуществить еще два старта.

Во ВНИИЭМ отметили, что сборка спутников идет по графику и речи о переносе сроков запуска нет.

Там сообщили, что по предварительным данным, запуск двух "Канопусов-В" назначен конец декабря. Изначально планировалось, что два "Канопуса" будут запущены в ноябре 2018 года.

Спутники серии "Канопус-В" предназначены для мониторинга с околоземной орбиты чрезвычайных ситуаций, в том числе стихийных бедствий, лесных пожаров, крупных выбросов загрязняющих веществ, мониторинга сельскохозяйственной деятельности, землепользования, картографии. В настоящее время на околоземной орбите находится четыре спутника серии "Канопус", включая аппарат с инфракрасной камерой "Канопус-В-ИК", предназначенный для обнаружения очагов пожаров.