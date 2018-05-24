Россия может запустить два новых спутника "Обзор-Р" в 2020 году

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Запуск новых космических аппаратов радиолокационного всепогодного круглосуточного наблюдения Земли "Обзор-Р" №1 и №2 может быть осуществлен уже в 2020, а не 2021 и 2023 году, как планировалось ранее, заявил, выступая на конференции корпорации ВНИИЭМ, представитель госкорпорации "Роскосмос" Виталий Мироничев.

"Особое внимание уделяется радиолокационным космическим системам. Для этих задач планируется создание орбитальной группировки "Обзор-Р", которая будет состоять из двух аппаратов. Первый планировалось запустить в 2021 году, второй — в 2023 году. В настоящее время РКЦ "Прогресс", которое является головным предприятием по изготовлению этих спутников, ведет активную работу по сдвигу сроков изготовления. Если получится, то запустим уже в 2020 году", — сказал он.

Аппараты будут решать задачи различных министерств и ведомств РФ: картографирование, мониторинг природных и техногенных чрезвычайных ситуаций, выявление потенциально опасных геологических процессов, поиск полезных ископаемых и многие другие. Они смогут вести дистанционное зондирование Земли в то время, когда облачность или ночное время затрудняют или делают невозможной работу оптикоэлектронных аппаратов.

Высокодетальный кадровый режим обеспечит съемку участка 10 на 15-20 километров с пространственным разрешением не хуже 1 метра и радиометрическим разрешением не хуже 3 дБ. В зависимости от задач возможны различные варианты маршрутной съемки. Протяженность маршрута — до 4 тысяч километров, ширина полосы обзора может варьироваться от 470 до 750 километров с любой стороны от трассы полета. "Обзор-Р" будет работать на терминаторной солнечно-синхронной орбите, которая позволит покрыть поверхность Земли в диапазоне широт от 35 градусов северной широты до 60 градусов северной широты полосой обзора за двое суток.