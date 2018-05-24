Россия может запустить два новых спутника "Обзор-Р" в 2020 году

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Запуск новых космических аппаратов радиолокационного всепогодного круглосуточного наблюдения Земли "Обзор-Р" №1 и №2 может быть осуществлен уже в 2020, а не 2021 и 2023 году, как планировалось ранее, заявил, выступая на конференции корпорации ВНИИЭМ, представитель госкорпорации "Роскосмос" Виталий Мироничев.
"Особое внимание уделяется радиолокационным космическим системам. Для этих задач планируется создание орбитальной группировки "Обзор-Р", которая будет состоять из двух аппаратов. Первый планировалось запустить в 2021 году, второй — в 2023 году. В настоящее время РКЦ "Прогресс", которое является головным предприятием по изготовлению этих спутников, ведет активную работу по сдвигу сроков изготовления. Если получится, то запустим уже в 2020 году", — сказал он.
Аппараты будут решать задачи различных министерств и ведомств РФ: картографирование, мониторинг природных и техногенных чрезвычайных ситуаций, выявление потенциально опасных геологических процессов, поиск полезных ископаемых и многие другие. Они смогут вести дистанционное зондирование Земли в то время, когда облачность или ночное время затрудняют или делают невозможной работу оптикоэлектронных аппаратов.