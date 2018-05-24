Братья их меньшие: зачем дикие животные заводят питомцев

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости, Альфия Еникеева. Муравьи доят тлю, пауки защищают лягушек от хищников, совы используют змей в качестве пылесоса, а обезьяны подбирают брошенных котят. Ученые сравнивают такое поведение с человеческой тягой к одомашниванию животных. Кто и зачем в дикой природе заводит себе питомцев — в материале РИА Новости.
Муравьиные коровники
Муравьи известны своей хозяйственностью. По некоторым данным, в муравейниках может находиться до тысячи "гостевых" видов живых организмов, приносящих хозяевам ту или иную пользу. В науке для них даже есть специальный термин — "мирмекофилы", то есть "любящие муравьев".
Наиболее распространенные мирмекофилы — листовая тля и мучнистые червецы. Для муравьев это своего рода дойные коровы. Тля питается соком растений, а в качестве отходов выделяет сахар — сладкие капельки, называемые медвяной росой. Это важный источник энергии для муравьев, поэтому они разводят целые колонии тли, обеспечивают их питанием, перенося с растения на растение, и защищают от естественных врагов — божьих коровок и мух-журчалок. Зимует тля в теплом муравейнике, а за ее яйцами муравьи ухаживают, как и за своими собственными.
Пчелиные фермы
Безжальные пчелы рода Schwarzula, обитающие в Бразилии, Боливии, Перу и Эквадоре, получают от своих "одомашненных" насекомых ложнощитовок (вида Cryptostigma) не только питательный сахар, подобно муравьям, но и воск для строительства гнезда.
В каждом гнезде живет около двухсот ложнощитовок. Пчелы защищают их от хищников и обеспечивают пищей.
Пауки-птицееды и лягушки
Гигантские пауки-птицееды, обитающие в Северной Америке, Перу, Индии и на Шри-Ланке, держат в своих гнездах маленьких — чуть больше сантиметра — узкоротых лягушек, известных также как микроквакши. Земноводные истребляют насекомых, в основном муравьев, поедающих зарытые паучьи яйца. В благодарность пауки защищают лягушек от хищников — змей и крупных членистоногих.
Интересно, что птицееды запросто съедают амфибию, которая в несколько раз больше лягушки, но своего земноводного питомца не трогают. Кожа лягушки выделяет специальный химический сигнал, который и распознают пауки.
Змея-домработница
Североамериканские совки используют в домашнем хозяйстве узкоротую змею. Маленькая, длиной не более тридцати сантиметров, похожая на земляного червя, она живет в почве и под камнями, питается мелкими насекомыми. Совы специально их ловят, переносят в свои гнезда и используют в качестве пылесоса.
Основа рациона птиц — мыши и большие жуки. Добытая на охоте для птенцов еда очень привлекает муравьев и мух. Змея, живущая в гнезде, питается насекомыми, приползающими и прилетающими на запах добычи, и оставшимися от совят кусочками пищи. В результате в совином доме — уют и чистота.
Любимые питомцы
Обезьяны, живущие в дикой природе, подбирают брошенных котят или детенышей других животных. Известны случаи, когда шимпанзе усыновляли котят генеты (хищное млекопитающее семейства виверровых), кормили и защищали их от хищников, а капуцины заботились о детеныше игрунки — обезьяны другого вида.
Интересно, что некоторые животные сами ищут общество приматов и набиваются к ним в компаньоны. В Эфиопии абиссинские волки предпочитают жить среди гелад (приматов семейства мартышковых), потому что в обезьяньем стаде легче ловить грызунов — основную добычу волка. Кроме общения, гелады никакой пользы от волков не получают. Ученые полагают, что дружба волков и обезьян может пролить свет на одомашнивание человеком собак — возможно, инициатива исходила не от людей.