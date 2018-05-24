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РИА Наука
РИА Наука

Братья их меньшие: зачем дикие животные заводят питомцев

08:0024.05.2018
(обновлено: 08:20 24.05.2018)
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© Depositphotos / OlegDoroshenkoОбезьяны в городах подбирают брошенных котят и заботятся о нихОбезьяны в городах подбирают брошенных котят и заботятся о них
© Depositphotos / OlegDoroshenko
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости, Альфия Еникеева. Муравьи доят тлю, пауки защищают лягушек от хищников, совы используют змей в качестве пылесоса, а обезьяны подбирают брошенных котят. Ученые сравнивают такое поведение с человеческой тягой к одомашниванию животных. Кто и зачем в дикой природе заводит себе питомцев — в материале РИА Новости.

Муравьи «целуются» и обмениваются феромонами
© Фото : Adria C. LeBoeuf
Муравьи общаются при помощи поцелуев, выяснили ученые
Человек приручал животных чаще всего в прагматичных целях. Коровы и козы стали источником мяса и молока, лошади — транспортным средством, собаки охраняли жилище и стада, помогали охотиться. Насчет кошки нет единого мнения: возможно, их брали в дом, чтобы ловить мышей, но не исключен и чистый альтруизм. Оказывается, приручением занимаются не только люди. Некоторые животные тоже заводят домашних питомцев из неродственных видов.

Муравьиные коровники

Муравьи известны своей хозяйственностью. По некоторым данным, в муравейниках может находиться до тысячи "гостевых" видов живых организмов, приносящих хозяевам ту или иную пользу. В науке для них даже есть специальный термин — "мирмекофилы", то есть "любящие муравьев".

Наиболее распространенные мирмекофилы — листовая тля и мучнистые червецы. Для муравьев это своего рода дойные коровы. Тля питается соком растений, а в качестве отходов выделяет сахар — сладкие капельки, называемые медвяной росой. Это важный источник энергии для муравьев, поэтому они разводят целые колонии тли, обеспечивают их питанием, перенося с растения на растение, и защищают от естественных врагов — божьих коровок и мух-журчалок. Зимует тля в теплом муравейнике, а за ее яйцами муравьи ухаживают, как и за своими собственными.

© CC BY 2.0 / bramblejungleМуравьи разводят целые колонии тли, обеспечивают их питанием и защищают от естественных врагов — божьих коровок и мух-журчалок
© CC BY 2.0 / bramblejungle
Муравьи разводят целые колонии тли, обеспечивают их питанием и защищают от естественных врагов — божьих коровок и мух-журчалок

Пчелиные фермы

Безжальные пчелы рода Schwarzula, обитающие в Бразилии, Боливии, Перу и Эквадоре, получают от своих "одомашненных" насекомых ложнощитовок (вида Cryptostigma) не только питательный сахар, подобно муравьям, но и воск для строительства гнезда.

Пчела, собирающая пыльцу
© Public domain
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Ложнощитовки живут в пчелиных гнездах, обеспечивая хозяев медвяной росой (пчелы превращают ее в мед) и воском, который выделяется из желез на спине насекомых. "Питомцы" дают так много воска, что безжальным пчелам не нужно самим его производить. Избытки воска хранятся в трещинах деревьев, откуда иногда его крадут другие виды пчел.

В каждом гнезде живет около двухсот ложнощитовок. Пчелы защищают их от хищников и обеспечивают пищей.

© GFDL 1.2 / Muhammad Mahdi KarimБезжальные пчелы получают от насекомых ложнощитовок медвяную росу и воск, необходимый для строительства гнезда
© GFDL 1.2 / Muhammad Mahdi Karim
Безжальные пчелы получают от насекомых ложнощитовок медвяную росу и воск, необходимый для строительства гнезда

Пауки-птицееды и лягушки

Гигантские пауки-птицееды, обитающие в Северной Америке, Перу, Индии и на Шри-Ланке, держат в своих гнездах маленьких — чуть больше сантиметра — узкоротых лягушек, известных также как микроквакши. Земноводные истребляют насекомых, в основном муравьев, поедающих зарытые паучьи яйца. В благодарность пауки защищают лягушек от хищников — змей и крупных членистоногих.

Интересно, что птицееды запросто съедают амфибию, которая в несколько раз больше лягушки, но своего земноводного питомца не трогают. Кожа лягушки выделяет специальный химический сигнал, который и распознают пауки.

Змея-домработница

Североамериканские совки используют в домашнем хозяйстве узкоротую змею. Маленькая, длиной не более тридцати сантиметров, похожая на земляного червя, она живет в почве и под камнями, питается мелкими насекомыми. Совы специально их ловят, переносят в свои гнезда и используют в качестве пылесоса.

Основа рациона птиц — мыши и большие жуки. Добытая на охоте для птенцов еда очень привлекает муравьев и мух. Змея, живущая в гнезде, питается насекомыми, приползающими и прилетающими на запах добычи, и оставшимися от совят кусочками пищи. В результате в совином доме — уют и чистота.

© CC BY 2.0 / Jonathan HakimПохожая на земляного червя узкоротая змея живет в земле и под камнями и питается мелкими насекомыми
© CC BY 2.0 / Jonathan Hakim
Похожая на земляного червя узкоротая змея живет в земле и под камнями и питается мелкими насекомыми

Любимые питомцы

Шимпанзе держит палку. Архивное фото
© Depositphotos / Clivia
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Приручить другое животное ради того, чтобы заботиться о нем, способны, вероятно, только приматы. Первый прецедент такого рода наблюдали в зоопарке Сан-Франциско в 1984 году, когда горилла Коко взяла на воспитание котят. В зоопарке Флориды самка орангутанга Тонда долго заботилась о кошке по кличке Tи Кей.

Обезьяны, живущие в дикой природе, подбирают брошенных котят или детенышей других животных. Известны случаи, когда шимпанзе усыновляли котят генеты (хищное млекопитающее семейства виверровых), кормили и защищали их от хищников, а капуцины заботились о детеныше игрунки — обезьяны другого вида.

Интересно, что некоторые животные сами ищут общество приматов и набиваются к ним в компаньоны. В Эфиопии абиссинские волки предпочитают жить среди гелад (приматов семейства мартышковых), потому что в обезьяньем стаде легче ловить грызунов — основную добычу волка. Кроме общения, гелады никакой пользы от волков не получают. Ученые полагают, что дружба волков и обезьян может пролить свет на одомашнивание человеком собак — возможно, инициатива исходила не от людей.

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